Hostpoint AG

Hostpoint weiterhin stark auf Wachstumskurs

Bild-Infos

Download

Rapperswil-Jona (ots)

Das Jahr 2019 war für Hostpoint, den grössten Schweizer Webhosting-Anbieter und Domain-Registrar, erneut sehr erfolgreich. Der Rapperswiler Internetdienstleister steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr auf 21,8 Millionen Franken und verzeichnete einen Anstieg bei den verwalteten Domains um über 17 Prozent.

Die Internetbranche in der Schweiz bietet weiterhin viel Potenzial für Wachstum und Geschäftserfolg. Das beweist Hostpoint einmal mehr mit einem sehr guten Jahresergebnis 2019. Der seit der Gründung des Unternehmens vor über 19 Jahren stets kontinuierlich wachsende Umsatz konnte auch im vergangenen Jahr nochmals substantiell auf 21,8 Millionen Franken gesteigert werden. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch in den verschiedenen Produktbereichen konnten durchwegs positive Entwicklungen verzeichnet werden. So werden mittlerweile über 270'000 Websites bei Hostpoint gehostet, was einem Zuwachs von fast sieben Prozent im Vergleich zu 2018 entspricht. Bei den verwalteten Domains konnte gar ein Wachstum von 17,6 Prozent verzeichnet werden. Per Ende 2019 hostete Hostpoint über 657'000 Domains.

Hostpoint leistet Beitrag für mehr digitale Sicherheit

Als führender Schweizer Webdienstleister engagiert sich Hostpoint in verschiedenen Themen der digitalen Sicherheit. Deshalb bietet Hostpoint den Kunden seit einigen Jahren die Möglichkeit, ihre Websites und Domains kostenlos mit dem Dienst «FreeSSL» zu verschlüsseln. Das domainvalidierte SSL-Zertifikat von «Let's Encrypt» wurde bereits über eine Viertelmillion Mal aktiviert. Per Ende 2019 verzeichnete Hostpoint 256'593 FreeSSL-Verschlüsselungen. Die freie und öffentliche Zertifizierungsstelle «Let's Encrypt» wird von der «Internet Security Research Group» (ISRG) zur Verfügung gestellt. Hostpoint ist stolz darauf, «Let's Encrypt» seit der Anfangszeit als Sponsor unterstützen zu dürfen.

Einer der wichtigsten Faktoren im kontinuierlichen Erfolg von Hostpoint sind die Mitarbeitenden. Am Firmensitz in Rapperswil-Jona sorgen inzwischen 70 Mitarbeitende dafür, dass die vielen gehosteten Webseiten, Webshops und Domains stabil und sicher laufen. Allein im Customer Care sind 40 Personen an 365 Tagen im Jahr sowie in vier Sprachen für die Kunden da.

Verstärkung im Bereich Kommunikation und Marketing

Neben den erfreulichen Kennzahlen für das Jahr 2019 kann Hostpoint auch im personellen Bereich Positives berichten. Seit Ende des vergangenen Jahres ist neu Mauro Landolt für die Kommunikation von Hostpoint verantwortlich. Er übernimmt verschiedene strategische und operative Aufgaben in den Bereichen Unternehmenskommunikation und Marketing und ist ausserdem erster Ansprechpartner für Medienanfragen. Mauro Landolt verfügt über mehrjährige Erfahrung auf Agentur- und Unternehmensseite und war zuletzt für die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich im Marketing tätig. Der 34-jährige Kommunikationsfachmann verfügt über einen Masterabschluss in Corporate Communications der Kingston University London und spricht fliessend Englisch. Mauro Landolt ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Kontakt:

Mauro Landolt

Kommunikationsverantwortlicher



Hostpoint AG

Neue Jonastrasse 60

8640 Rapperswil-Jona/Schweiz



Tel.: +41 55 536 34 74

E-Mail: media@hostpoint.ch