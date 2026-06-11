PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità

Der Schweizer Shared Mobility-Markt weiterhin auf Wachstumskurs

Ostermundigen (ots)

Anlässlich ihrer Generalversammlung in Bern hat die Swiss Alliance for Collaborative Mobility CHACOMO die neuesten Marktzahlen zur geteilten Mobilität in der Schweiz vorgestellt. Die Zahlen zeigen deutlich: Seit Einführung des Dashboards im Jahr 2022 wächst der Shared Mobility-Markt in allen Bereichen beachtlich.

Seit 2022 erfasst die Swiss Alliance for Collaborative Mobility in Zusammenarbeit mit der Mobilitätsakademie des TCS die Marktzahlen zur geteilten Mobilität in der Schweiz. Aufgeteilt auf die verschiedenen Marktsegmente ist das Dashboard das einzige Markt-Monitoring, in welchem die wichtigsten Kennzahlen des Shared Mobility-Marktes gezeigt und miteinander verglichen werden. Die Zahlen für das Dashboard liefern die CHACOMO-Mitglieder jeweils für das vorangehende Jahr.

Auch für das Jahr 2025 zeigt sich, dass der Markt weiter wächst. Zwar gibt es bei den Anbietern eine gewisse Marktbereinigung mit 56 Shared Mobility-Anbietern auf dem Schweizer Markt und einem Minus von 8 Prozent gegenüber Vorjahr. Jedoch erhöht sich die Auslastung der Fahrzeuge auf 0,71 Trips per Vehicle per Day - eine Zunahme von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den Nutzenden stehen über alle Angebotssegmente zurzeit 47'152 geteilte Fahrzeuge zur Verfügung, also eine Zunahme um 5 Prozent gegenüber 2024. In 2025 lag die Anzahl registrierter Nutzender bei 3,4 Millionen, was einem Plus von 10 Prozent entspricht und zu 12,2 Millionen Nutzungen - 9 Prozent mehr als im Vorjahr - führt. Bereits verfügen 44 Prozent der Gemeinden in der Schweiz über ein Shared Mobility-Angebot.

Das Segment, welches sich am stärksten entwickeln konnte im vergangenen Jahr, war das Parkplatzsharing: 6'700 Parkplätze sind auf Sharing-Plattformen verfügbar, dies entspricht einem Plus von 230 Prozent gegenüber 2024.

"Die Entwicklung des Marktes unterstreicht, wie wichtig die geteilte Mobilität für das heutige und zukünftige Verkehrssystem ist. Car-, Bike- und Scootersharing sind mittlerweile feste Säulen der urbanen Alltagsmobilität in der Schweiz - dank der guten Zusammenarbeit vieler Anbieter mit Städten und Gemeinden und trotz der nach wie vor fehlenden politischen Flankierung auf Bundesebene", sagt dazu Dr. Jörg Beckmann, Vizepräsident von CHACOMO.

Nicht nur der Markt entwickelt sich positiv, auch die Swiss Alliance for Collaborative Mobility CHACOMO entwickelt sich weiter: Zurzeit zählt der Branchenverband für geteilte Mobilität 32 Mitglieder und repräsentiert Anbietende aus allen Marktsegmenten. Im Rahmen der Generalversammlung wurde Dr. Anna Ludwig als Geschäftsführerin von CHACOMO gewählt, neu im Vorstand sind Paula Boecken (UBER), Jenovan Krishnan (BOLT) und Corinne Vogel (Mobility Genossenschaft). Präsident ist Nationalrat Philipp Kutter (Die Mitte).

Zum Shared Mobility Dashboard: Zahlen und Fakten CHACOMO | CHACOMO

Pressekontakt:

Dr. Anna Ludwig, Geschäftsführerin CHACOMO, 079 813 13 66, info@chacomo.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità
Weitere Storys: Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità
Alle Storys Alle
  • 04.11.2025 – 13:00

    Die Stadt Vevey erhält den "CHACOM-Oscar" 2025

    Ostermundigen (ots) - Ostermundigen, 4. November 2025. Die Schweizer Allianz für kollaborative Mobilität CHACOMO verleiht heute bereits zum dritten Mal den CHACOM-Oscar, den Preis für Gemeinden, Städte und Kantone, die sich in hohem Masse für die geteilte Mobilität stark machen. Der CHACOM-Oscar 2025 geht an die Stadt Vevey für ihr grosses Engagement im Bereich der "Shared Mobility". Der CHACOM-Oscar, der ...

    mehr
  • 22.05.2025 – 09:05

    Zürich ist der Shared Mobility Champion 2024

    Ostermundigen (ots) - Ostermundigen, 22. Mai 2025. Einmal jährlich publiziert die Mobilitätsakademie des TCS in Zusammenarbeit mit CHACOMO, der Swiss Alliance for Collaborative Mobility, die Shared Mobility-Rankings und den Shared Mobility-Index. Letzterer gibt Auskunft über das Angebot und die Dichte an geteilten Fahrzeugen pro Gemeinde und ermöglicht einen direkten Vergleich. Für das Jahr 2024 ist Zürich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren