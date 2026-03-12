Aktuelle Pressemeldung: Juice an der Fachmesse "Flotte! Der Branchentreff 2026"

Juice Technology AG

Juice an der Fachmesse "Flotte! Der Branchentreff 2026"

Juice an der Fachmesse „Flotte! Der Branchentreff 2026“

Mit der JUICE EV FLEET SOLUTION das Abrechnen automatisieren

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, stellt dieses Jahr in Düsseldorf auf der grössten Flottenmesse im deutschsprachigen Raum aus und zeigt, wie Unternehmen das Heimladen von E-Autoflotten effizient, ökonomisch und skalierbar organisieren können.

Flottenladen darf weder an der Technik noch an der Komplexität scheitern. Die JUICE EV FLEET SOLUTION reduziert den administrativen Aufwand deutlich und vereint Hardware, Software und Service in einem Komplettpaket. Die Lösung rationalisiert Prozesse, schafft Transparenz und macht das Heimladen für Unternehmen ebenso wie für Fahrer:innen unkompliziert.

Smarte Komplettlösung – schnell ausrollbar, flexibel skalierbar

Kernstück der Lösung ist der JUICE BOOSTER 3 air. Die smarte mobile Wallbox funktioniert in jedem Anwendungsszenario – mit oder ohne bestehende Ladeinfrastruktur. Sie kommt ohne Vorabklärungen und ohne Installationsaufwand aus und kann selbst von Laien in Sekunden angeschlossen werden – da sie nur an einer beliebigen vorhandenen Steckdose eingesteckt werden muss. Unternehmen sparen dadurch mehrere Tausend Euro pro Ladepunkt. Weil die Hardware im Besitz des Unternehmens bleibt und statt rückgebaut nur ausgesteckt werden muss, ist die Lösung unabhängig von Wohnsitz- und Personalwechseln. Das Ergebnis: minimale Initialkosten, maximale Flexibilität und schnelle Skalierbarkeit für wachsende E-Flotten.

Automatisierte Abrechnung – transparent und revisionssicher

Die Verarbeitung aller Ladedaten legt die Basis für effiziente und revisionssichere Abrechnungsprozesse. In Kombination mit der App j+ pilot werden alle Ladevorgänge automatisch und vom internen Zähler MID-genau erfasst, eindeutig zugeordnet und steuerkonform abgerechnet. Unternehmen erhalten volle Transparenz über Auslastung, Energieverbrauch und Kosten.

Neu bietet Juice zudem eine API-Schnittstelle, mit der grössere Flottenbetreiber ihre Ladeinfrastruktur nahtlos in vorhandene ERP- oder Finanzsysteme integrieren können. Ladedaten lassen sich so unter Einhaltung höchster Datenschutz- und Compliance-Standards automatisiert weiterverarbeiten, was die bisher bekannten Möglichkeiten mit OCPP an Sicherheit, Komfort und Kosteneffizienz bei Weitem übertrifft.

Damit wird die Flottenlösung zu einer wirtschaftlich nachhaltigen Investition: Standardisierte Abläufe, kalkulierbare Aufwände und maximale Adaptabilität entlasten Flottenmanagement und Buchhaltung spürbar. Fahrer:innen laden bequem zu Hause und erhalten ihre Kosten schnell und korrekt rückerstattet.

„Viele Unternehmen möchten ihren Angestellten das Laden zu Hause ermöglichen, scheitern aber oft am administrativen Aufwand oder an Technik, die einen hohen Installationsaufwand erfordert oder nicht für jeden Fall geeignet ist. Genau hier setzt unsere Lösung an: Sie kombiniert flexible Hardware mit einer automatisierten, transparenten Abrechnung und macht das Heimladen für Flotten erstmals einfach skalierbar“, sagt Kevin Klein, CSO bei Juice.

Highlights am Juice-Stand:

JUICE EV FLEET SOLUTION: effiziente, zentrale Verwaltung und automatisierte Abrechnung von Heimladevorgängen für Flotten. JUICE BOOSTER 3 air: die kompakte mobile Wallbox mit hochpräzisem Zähler und Cloud-Anbindung – flexibel und überall sofort einsetzbar. j+ pilot: die anwenderfreundliche App zum Freischalten, Steuern und Abrechnen der Ladevorgänge.

Flotte! Der Branchentreff findet am 25.+26. März 2026 in Düsseldorf statt. Juice Technology ist in Halle 6 am Stand 6/C56 vor Ort und zeigt, wie Unternehmen ihre Flotten wirtschaftlich, transparent und zukunftssicher laden können.

JUICE EV FLEET SOLUTION – Die Flottenlösung im Überblick:

Der JUICE BOOSTER 3 air bietet eine Lösung für jede Ladesituation: Ob zu Hause an der Steckdose, einer bereits vorhandenen Wallbox oder unterwegs an öffentlichen Ladestationen, der JUICE BOOSTER 3 air macht das Laden unkompliziert und transparent. Die Vorteile der JUICE EV FLEET SOLUTION sind zahlreich:

Eine Lösung für alle Szenarien: Der JUICE BOOSTER 3 air deckt alle Ladesituationen ab, egal ob Steckdose oder Ladestation mit oder ohne Kabel. Keine Installation erforderlich: Die Mitarbeitenden können vom ersten Tag an laden. Die Bedienung erfolgt einfach via App und ein lokales Lastmanagement ist ebenfalls enthalten. Exakte Messung: Der JUICE BOOSTER 3 air dient nicht nur als Ladegerät, sondern in erster Linie als präziser Stromzähler, der die geladenen kWh akkurat (in MID-Qualität) misst. Übersichtliche Auswertung und Abrechnung: Das Backend bietet einen klaren Überblick über die Ladedaten der gesamten Flotte. Die Ladevorgänge werden zuverlässig aufgezeichnet und am Monatsende in die Abrechnung einbezogen. Es gibt eine übersichtliche monatliche Ladekostenabrechnung über alle Fahrer:innen und zusätzlich eine separate Ladekostenübersicht pro Mitarbeiter:in. Genaue Zuordnung der Ladungen: Mit dem JUICE BOOSTER 3 air können den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ladekarten ausgehändigt werden. So ist es möglich, einfach und zuverlässig nach privaten und geschäftlichen Ladungen zu unterscheiden. Gerät bleibt Eigentum der Firma: Es ist keine Installation und somit auch kein Rückbau erforderlich. Das bedeutet, dass dem Unternehmen auch keine Kosten bei scheidenden Mitarbeitenden entstehen. Günstiges Laden zu Hause: Heimladen ist deutlich kosteneffizienter und zeitsparender als Laden an öffentlichen Ladestationen. Das Laden erfolgt nachtsüber mit günstigem Haushaltsstrom. Es ist keine Extrafahrt zur Ladesäule erforderlich, wodurch es auch nicht zu Wartezeiten kommt, die zusätzliche Kosten für das Unternehmen bedeuten. Die Mitarbeitenden freuen sich über einen täglich frisch geladenen Akku ohne zusätzlichen Aufwand. Schonung der Fahrzeug-Akkus: Ein hoher Anteil an AC-Ladung verlängert die Lebensdauer des Akkus. Das erhöht den Restwert des Fahrzeugs. Geräteversand durch Juice: Für minimalen Aufwand übernimmt Juice im Namen des Unternehmens den Versand der Geräte an die Mitarbeiter:innen.

Abrechnungsservice im Überblick:

Basic: Ladebelege – Laufendes Nutzermanagement und Reviews & Lieferung der qualitätsgesicherten Ladebelege in digitaler Form – bis 20 Nutzer:innen pauschal EUR/CHF 100,– / EUR/CHF 5,–/Nutzer:in/Monat

Plus: Erstattungsservice – zusätzlich monatlicher Erstattungsservice für jede:n einzelne:n Fahrer:in, Sammelrechnung über alle Nutzer:innen, CSV-Datenextrakte – bis 20 Nutzer:innen pauschal EUR/CHF 200,– / EUR/CHF 10,–/Nutzer:in/Monat

Service: Fleet Management – zusätzlich Onboarding des JUICE BOOSTER 3 air ins Flottenkonto, Verwaltung der Endnutzer:innen und Dokumentation an das Flottenmanagement des Unternehmens

JUICE EV FLEET SOLUTION

JUICE BOOSTER 3 air

JUICE WORLD

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

