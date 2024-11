Photobastei Zürich

Die renommierte Ostkreuzschule (Berlin) in der Photobastei - junge, humanistische Fotografie

«Fünfzehn von S1EB7EHN»

Die Ausstellung in der Photobastei vom Do, 9. Januar bis So, 23. Februar 2025 präsentiert Fotografien der Absolvent:innen der Berliner Ostkreuzschule für Fotografie Berlin!

Das Aufwachsen einer Jugendlichen in einem amerikanischen Militärstützpunkt in Ansbach, das Versprechen auf ein ewiges Leben mittels Kryonik, intime Porträts komplexer Frauenfiguren, die Facetten der Selbstbehauptung und Identitätssuche nicht binärer Personen in der Sexarbeit, Einblicke in eine autarke Lebensweise am Rande der Zivilisation, inszenierte Porträts inmitten von verwunsche­nen Waldlichtungen, dem Genex Tower und der stehengebliebenen Zeit in Belgrad, humoristische Blicke in deutsche Ämter, Sehnsucht nach dem großen Glück in kleinen Wohnzimmern, die Dokumen­tation von Flucht an den Grenzen Europas, die schicksalhafte Heimsuchung durch Waldbrände, uvm.

Mit der Ausstellung des «Fünfzehn von S1EB7EHN» präsentieren die Absolvent:innen des 17. Jahr­gangs der Berliner Ostkreuzschule für Fotografie ihre Abschlussprojekte, die nun ihre zweite Auflage in der Photobastei in Zürich erlebt.

Die 15 Arbeiten bewegen sich zwischen dokumentarischer und künstlerischer Fotografie und behandeln aktuelle politische, soziale und persönliche Themen. Die Absolvent:innen beschäftigten sich intensiv mit einem frei gewählten Thema und übersetzten es mit verschiedenen formalen, ästhetischen und konzeptuellen Ansätzen in Fotografie.

Bei der Realisierung wurden sie von den renommierten Fotograf:innen und Dozent:innen Ina Schoenenburg, Göran Gnaudschun, Sibylle Fendt und Peter Bialobrzeski unterstützt. In stetigem Austausch mit ihnen, aber auch miteinander, profitierten sie nicht nur von der Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit, sondern auch von der mit allen anderen. Das Ergebnis ist somit nicht nur 15 voneinander losgelöste fotografische Positionen, sondern auch ein Gesamtwerk.

Abschlussprojekte von den Absolvent:innen

Massimiliano Corteselli, Jakob Eckstein, Johanna Eckhardt, Julius Erdmann, Janick Entremont, Meret Eberl, Cecilia Gaeta, Nancy Jesse, Enzo Leclercq, Lilli Nass, Mirka Pflüger, Benjamin Sauer, Leo Söllner, Xiaofu Wang, Marina Woodtli

Pressebilder Download in Druckqualität:

https://drive.google.com/drive/folders/1T2pyi8aa0tKh--DAIvUVMmAR2_uUUx9t?usp=drive_link

Vernissage:

Donnerstag, 9. Januar, 18 Uhr

Führungen:

Samstag, 11. Januar, 16 Uhr - dialogische Ausstellungsführung mit den Fotograf:innen mit anschliessendem Apèro

Weitere Führungen auf Anfrage.

Portfolio Review:

Sonntag, 12. Januar, 14 Uhr

Öffnungszeiten:

Mittwoch & Sonntag: 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 12.00 bis 21.00 Uhr

Adresse: Photobastei, Sihlquai 125, 8005 Zürich, 2. Stock - Museum

Medienkontakt:

kontakt@jahrgangsiebzehn.de Marina Woodtli, Tel. +41 76 524 09 84 Janick Entermont, Tel. +43 676 83326640 www.jahrgangsiebzehn.de www.instagram.com/jahrgangsiebzehn

oder: Romano Zerbini Verein PhotoCreatives / Photobastei Sihlquai 125 8005 Zürich email: romano.zerbini@photobastei.ch T +41 44 240 22 00 M +41 79 220 09 84