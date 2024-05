Photobastei Zürich

Symphony in the Streets of Addis Fotos von Eyerusalem A. Jiregna aus Aethiopien in der Photobastei

Symphony in the Streets of Addis
Fotos von Eyerusalem A. Jiregna aus Aethiopien – 23. Mai bis 9. Juni 2024

Vernissage ist am 23. Mai 2024 um 18 Uhr in der Photobastei in Zürich

Eyerusalem Adugna Jiregna (1993) hat in Aethiopien und in den USA studiert und lebt und arbeitet seit knapp 10 Jahren als Fotografin und Modedesignerin in Addis Abeba. Die Fotos ihrer ersten Einzelausstellung weltweit zeigen den lebendigen Alltag in den Strassen von Addis Abeba, der Hauptstadt von Aethiopien. Die Fotos sind stimmungsvolle und einfühlsame Porträts der arbeitenden Menschen, die sich durch eine brillante Vielfalt an Farben und Texturen auszeichnen.

Wie viele andere afrikanische Fotograf:innen ist auch Eyerusalem Adugna Jiregna überzeugt, dass die sozialen Medien ein positives Instrument für ihre Erzählungen sind, da sie dazu beitragen, Vorurteile über ihr Land ab- zubauen.

«Es gibt viele Geschichten über mein Land, die nur von Hungersnöten und Krankheiten handeln, aber es gibt auch andere Dinge, die hier geschehen, die schön und fortschrittlich sind, und ich möchte, dass andere Menschen die Prozesse, die wir durchlaufen, zu schätzen wissen - dass sie die Schönheit darin sehen.» Instagram: @eyerusalem_a_jiregna

Ihre Fotos wurden bereits an verschiedenen nationalen und internationalen Fotofestivals gezeigt und in Galerien ausgestellt und u.a. in The Guardian, The New York Times sowie in diversen afrikanischen Zeitungen abgedruckt.

Der Verein Der andere Blick organisiert und kuratiert seit 6 Jahren regelmässig Ausstellungen von afrikanischen und asiatischen Fotografinnen. Die Initiantin Bettina Kubli möchte den jungen, in der Schweiz noch unbekannten Fotografinnen die Gelegenheit bieten, ihre bemerkenswerten Fotos und Geschichten auszustellen.

Der Fokus der Ausstellungen liegt ausschliesslich auf Frauen, denn es gibt weltweit nicht viele anerkannte Fotografinnen im Bereich Fotojournalismus – afrikanische und asiatische noch viel seltener.

Im Oktober 2022 zeigte der Der andere Blick die Fotos der iranischen Fotografin Forough Alaei, und stiess damit sowohl bei den Medien und den Besucher:innen auf eine grosse Aufmerksamkeit.

Mehr Informationen finden Sie auf www.derandereblick.ch

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte Bettina Kubli unter andererblick@gmail.com.

Romano Zerbini Verein PhotoCreatives / Photobastei Sihlquai 125 8005 Zürich