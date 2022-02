Gruner+Jahr, SCHÖNER WOHNEN

Frühlingserwachen mit frischen Farben, floralen Dessins und flexiblen Möbel

Lust auf Veränderung? Unsere neuen Tapeten, Teppiche, Textilien und Farben holen Trends ins Haus und bringen den Frühling gleich mit. Exotische Blattmotive lieben wir auch 2022 - auf Bettwäsche-Sets und Dekokissen setzen sie Akzente im Schlaf- und Wohnzimmer, im Digitaldruck auf Tapete gebannt, erobern sie die Wände. Moderner Gute-Laune-Garant: der Dschungel-Look in Rosarot. Unsere Sehnsucht nach Erneuerung stillen außerdem Blüten, Gräser, Ranken, Streifen und Wellen auf Tapeten, Kissen, Vorhängen und Sauberlaufmatten. Mit den SCHÖNER WOHNEN-Designfarben sind der eigenen Kreativität kaum Grenzen gesetzt: Neben Wänden lassen sich nun auch Bilderrahmen, Dekoleisten und Holzpaneele in den Lieblingsfarbtönen im All-Over-Look streichen. Ob als kleiner Farbtupfer oder als wandhohes Statement - mit frühlingsfrischen Farben und Mustern zieht jetzt ein neues Wohn- und Wohlgefühl zuhause ein.

Wir sind mobil und flexibel. Gut, wenn die Möbel es auch sind und sich unserem Leben anpassen und dabei keine Abstriche beim Wohnkomfort machen. Unsere flexiblen Polstermöbel gehen je nach Konfiguration auf unterschiedlichste Bedürfnisse ein. Und unsere Stuhlserie SWITCH geht auf Ihren Geschmack, Ihre Bedürfnisse und Ihren Platz um den Esstisch ein. Sitzschalen und Untergestelle können Sie im bewährten Mix & Match kombinieren. Design das sitzt.

Tapeten: Urbaner Dschungel oder farbenfrohes Blumenbeet, Wolken oder Dünen, Streifen oder Bögen? Große Muster sind großer Trend. Digitaltapeten auch. Sie legen florale, grafische oder Retro-Motive unter die Lupe und bringen großartige Statements auf die Wände.

Korkböden: Mit Korkböden legt man eine gute Basis für die Zukunft. Die Rinde der Korkeichenbäume liefert den Rohstoff für einen gesunden Bodenbelag, der Böden weich polstert, Schritte abfedert und die Raumakustik verbessert. Die modernen, zeitlosen und pflegeleichten Bodenbeläge aus Kork gibt es sowohl in der typischen Granulat- und Rindenoptik, als auch mit Holzdekoren, die auf die Oberfläche aufgedruckt werden.

Textilien: Heimtextilien machen Räume behaglicher und persönlicher. Sie sind die sinnliche Seite des Wohnens. Mit frischen Farben, Blüten, Gräsern, Streifen oder dem angesagten Boho-Look bringen die neuen Kissen, Decken, Bettwäsche-Sets, Vorhänge und Sauberlaufmatten eine schnelle Veränderung und das gewisse Etwas in jeden Wohnraum.

Teppiche: Ob kreatives Farbenspiel oder traditionelle Ornamente im Vintage-Look - die neuen Teppiche verzaubern mit Mustern und Farben, die nicht nur im Frühling jedem Boden schmeicheln. Darüber hinaus polstern die textilen Inseln Hartböden, schlucken Schall, gruppieren Möbel zu einer Einheit und schaffen eine gemütliche Atmosphäre.

Farbtrends: Unsere Trendfarbe des Jahres COSY umschmeichelt einfach alles und jeden. Als perfekter Frühlings-begleiter sorgt der dezente, natürliche Beigeton für eine behagliche Atmosphäre in jedem Raum. Und der angesagte All-Over-Look gelingt ganz leicht mit der neuen Grundierfarbe der SCHÖNER WOHNEN Designfarben. Ob auf Stuck- oder Dekoleisten, Bilderrahmen oder Holzpaneele - der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Einmal aufgetragen, sorgt die Grundierung für eine optimale Haftung und verhindert Farb- und Glanzunterschiede.

MÖBEL-Neuheiten für viel Gestaltungsfreiraum:Einen Hauch Frühling, eine Prise gute Laune und Entspannung in allen Positionen bringen die neuen Sitzmöbel SPIN mit einem farbenfrohen Polsterbezug und flexiblen Modulen ins Wohnzimmer. Ein Dreh verwandelt die Sofaarmlehne in eine Beinauflage, während das hochgeklappte Rückenkissen zur Kopfstütze wird. Sofa und Relaxer in einem. Volle Vielfalt bietet das Stuhl-System SWITCH. Krake, Stativ oder Freischwinger, Holz oder Metall, Stoff oder Leder, elegant oder gemütlich? Verschiedene Sitzschalen und Untergestelle stehen zur Wahl, die beliebig kombinierbar sind. So macht der Mix & Match-Look um den Esstisch besonders viel Freude.

