SCHÖNER WOHNEN-Kollektion: Neuheiten Frühjahr 2022 - Wohnstile und die Trendfarbe des Jahres COSY

Die Welt ist im Wandel. Das Wohnen auch. 2022 darf es ruhig etwas mehr von allem sein: Farben, Materialien und Formen erobern unsere Herzen und liefern einen Kontrast zur digitalen Welt. Wohnlichkeit ist das neue Wohlfühlen. In 2022 prägt der aktuelle Zeitgeist gleich drei Wohnstile ganz besonders. Alle eint der Name europäischer Metropolen, in denen der jeweilige Stil zu Hause ist: Der Mailänder Purismus steht für eine reduzierte Modernität mit viel Sinnlichkeit, die Seine-Metropole für den Pariser Chic und die Stockholmer Lässigkeit beschreibt einen gemütlichen Wohnstil, den niemand so gut kann wie die Skandinavier.

Die Trendfarbe des Jahres COSY setzt den heimeligen Trend fort. Viel Beige, eine Nuance Grau und ein Hauch Rosa - diesen Ton kann man nicht beschreiben, man muss ihn an der Wand sehen und im Raum spüren. Der Ton ist ein Allroundtalent, aber sehen Sie selbst. Neben dem Farbtrend des Jahres bestimmt das Thema Homeoffice nach wie vor das Leben vieler Menschen. "New Work" wird zum "New Normal". Hier bietet die Kollektion drei wohnliche Varianten für das Homeoffice für viele Lebenslagen und Räumlichkeiten: Die drei Helden des Homeoffice sind unser neuer Sekretär, die ausziehbaren Esstische und der praktische Schreibschrank.

