SCHÖNER WOHNEN steigt ins Siegel-Geschäft ein: Mit dem "BEST OF DESIGN"-Siegel zeichnet die Redaktion herausragende Produkte der Einrichtungsbranche aus

SCHÖNER WOHNEN, Europas größtes Wohnmagazin, baut sein Portfolio und seine Kompetenzfelder weiter aus und steigt in das Lizenzgeschäft mit Siegeln ein. Einmal im Jahr vergibt die SCHÖNER WOHNEN-Redaktion das "BEST OF DESIGN"-Signet und würdigt damit die hohe Qualität und das innovative Design von Produktneuheiten und Klassikern der Einrichtungsbranche. Mit dem Siegel baut SCHÖNER WOHNEN ein neues Lizenzgeschäft auf und lässt Hersteller vom Renommee und dem positiven Image profitieren, mit dem die Traditionsmarke seit über 60 Jahren die deutsche Wohnkultur prägt.

Matthias Frei, Publisher G+J Living: "Durch das Siegel 'BEST OF DESIGN' lassen wir die Lizenznehmer von den hervorragenden Markenwerten von SCHÖNER WOHNEN profitieren - wie das starke Vertrauen in SCHÖNER WOHNEN mit 76 Prozent und die hohe Bekanntheit von 89 Prozent. Durch die Siegel-Einführung erschließen wir ein neues Kompetenzfeld und bauen den Markenkosmos und die Geschäftsfelder von SCHÖNER WOHNEN konsequent weiter aus."

Frank Stahmer, Leiter BRANDS - Licensing by G+J: "SCHÖNER WOHNEN ist mit weitem Abstand Deutschlands bedeutendste Medienmarke im Bereich Living. Seit Jahren wählt die Redaktion die ihrer Meinung nach besten Produkte aus und stellt sie vor. Und das SCHÖNER WOHNEN-Votum hat Gewicht: Immer mehr Hersteller baten darum, mit dieser Aussage von SCHÖNER WOHNEN werben zu dürfen. Dem kommen wir nun nach und bauen mit dem neuen Siegel 'BEST OF DESIGN' ein neues Geschäftsfeld für SCHÖNER WOHNEN auf."

Zum Start prämiert die Redaktion insgesamt 258 ausgezeichnete Möbel, Leuchten und Wohnaccessoires in 15 Kategorien von 164 Herstellern. Die Redaktion bewertet bei der Auswahl nicht nur das Design, sondern auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Ergonomie oder Funktionalität der Produkte. Alle Hersteller der ausgezeichneten Produkte haben die Möglichkeit, das neue Siegel "BEST OF DESIGN" zu erwerben und in ihrer Kommunikation einzusetzen. Durch das Siegel gibt SCHÖNER WOHNEN der Käuferschaft eine bessere Orientierung und noch umfänglichere Informationen über wegweisende Designtrends und neue Produkte der Branche.

Die prämierten "BEST OF DESIGN"-Produkte sowie weiterführende Informationen zum Siegel gibt es im SCHÖNER WOHNEN-SPEZIAL "DESIGN" (ab heute im Handel) und unter: schoener-wohnen.de/bestofdesign

Bildmaterial, die Marktforschungsergebnisse und die Strecke "BEST OF DESIGN" aus dem SCHÖNER WOHNEN-SPEZIAL "DESIGN" gibt es: HIER