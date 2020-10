Gruner+Jahr, BRIGITTE

Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, Pianist Igor Levit und viele mehr unterstützen "Ein Schal fürs Leben" für syrische Kinder in Zeiten von Pandemie und Hunger

Bild-Infos

Download

Berlin/Hamburg (ots)

Save the Children, die weltweit größte unabhängige Kinderrechtsorganisation, und BRIGITTE, Deutschlands führende Frauenzeitschrift (Ausgabe 23/2020 ab 21. Oktober im Handel), rufen zum siebten Mal mit der Aktion "Ein Schal fürs Leben" gemeinsam zur Unterstützung syrischer Flüchtlingskinder im Nahen Osten auf. Seit fast zehn Jahren leiden diese Kinder unter einem verheerenden Krieg. Die COVID-19-Pandemie hat die humanitäre Krise in der Region nochmals verschärft, insbesondere die Ernährungssituation ist dramatisch: 700.000 Kinder in Syrien sind zusätzlich von Hunger bedroht. Und auch in der Bildung werden syrische Kinder weiter abgehängt.

Der "Schal fürs Leben" setzt genau hier an. Seit 2014 brachte die Aktion eine Gesamtspendensumme von fast 1,7 Millionen Euro ein. Das Geld aus dem Verkauf von Schals und Wollpaketen sowie reinen Spenden fließt vor allem in Bildungsprojekte sowie aktuell auch in Hygienemaßnahmen zur Bewältigung der Pandemie.

Wie jedes Jahr unterstützen zahlreiche Prominente die Aktion. Die Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, der Pianist Igor Levit und die Musikerin Sophie Hunger sind in diesem Jahr ebenso dabei wie der Designer Guido Maria Kretschmer und die Influencerin Louisa Dellert. Sie alle und weitere prominente Fürsprecher tragen 2020 den "Schal fürs Leben" als Zeichen der Hoffnung.

"Kinder sind den Folgen von Krieg und Flucht völlig ungeschützt ausgesetzt. Doch sie haben ein Recht auf Schutz, ein Recht auf Kindheit und Zukunft. Das Leid von geflüchteten Kindern dürfen wir nicht weiter ignorieren", sagt Annalena Baerbock. Igor Levit betont: "Es kommt auf uns alle an, die Hilfe vor Ort zu unterstützen. Save the Children leistet nicht nur Nothilfe, sondern gibt syrischen Kindern eine Chance für eine bessere Zukunft - durch Bildungsangebote und psychosoziale Unterstützung."

"In der Corona-Krise scheint der Krieg in Syrien in Vergessenheit geraten zu sein. Aber gerade jetzt ist es umso wichtiger, den Menschen in der Region beizustehen", sagt Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland. "Viele syrische Familien haben alles verloren. Die Hälfte der syrischen Kinder kennt nichts anderes als Krieg. Save the Children und BRIGITTE setzen sich gemeinsam dafür ein, den syrischen Mädchen und Jungen den Start ins Leben zu erleichtern."

Brigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE: "Auch in diesem Jahr möchten wir den Blick auf jene Familien richten, die zu Geflohenen im eigenen Land geworden sind - das betrifft ein Drittel aller in Syrien. Ihre Lage ist erbarmungswürdig. Nichts ist ihnen geblieben. Sie hausen unter Zeltplanen, teilen sich eine Matratze, stehen vor den Trümmern ihres Lebens. Und Corona droht, ihnen den Rest zu geben. Deshalb möchten wir erneut bitten: Helfen Sie mit, stricken oder bestellen Sie den 'Schal fürs Leben'. Es ist so nötig wie nie. Lassen Sie uns den syrischen Kindern Hoffnung schicken."

Unterstützer*innen der Aktion "Ein Schal fürs Leben" können ein Wollpaket inklusive Strickanleitung in den Lana Grossa-Wollgeschäften oder über www.lanagrossa.de/brigitte und www.brigitte.de/schal-fuers-leben für 45 Euro kaufen. Den fertigen Schal kann man für 79 Euro online bei Wollywood (www.wollywood.de/schal-fuers-leben), bei Wolle im Hof (www.wolleimhof.de/schal-fuers-leben) oder in Lauras Wollladen (www.lauraswollladen-shop.de) erwerben. In beiden Fällen fließen jeweils 10 Euro des Erlöses in die Arbeit der Kinderrechtsorganisation Save the Children, die Flüchtlingskinder in und um Syrien unterstützt. Die Aktion und die Projekte von Save the Children können auch unabhängig vom Kauf eines Schals oder Wollpakets unterstützt werden.

Alle Informationen zur Aktion "Ein Schal fürs Leben" sind auf http://www.brigitte.de/schal-fuers-leben zu finden. Mehr zu Spendenmöglichkeiten und Hintergrundinformationen über syrische Kinder und die Projekte vor Ort auf www.savethechildren.de/schal-fuers-leben.

Honorarfreies Bildmaterial kann unter Angabe des jeweiligen Copyrights und im Kontext der Aktion "Ein Schal fürs Leben" verwendet werden:

- Bildmaterial: hier klicken - Passwort: Schal

Über BRIGITTE

BRIGITTE ist Deutschlands führendes Frauenmagazin und die meistgelesene klassische Frauenzeitschrift. BRIGITTE weiß, was Frauen bewegt und kennt all ihre Facetten. Das Magazin hält die perfekte Mischung bei Auswahl und Umsetzung der Themen bereit und bietet die Vielfalt, die Frauen interessiert: Mode, Beauty, Kultur, Reise, Kochen, Gesundheit und Wohnen - mit erstklassigem Service und stets auf Augenhöhe der Leserin. BRIGITTE nimmt aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen auf, die Frauen betreffen - leicht und emotional, aber nie oberflächlich. Reportagen, Porträts und Dossiers überzeugen mit starken journalistischen Inhalten.

Über Save the Children

Save the Children wurde 1919 gegründet und ist heute als größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in mehr als 110 Ländern tätig. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt sowie Überleben und Gesundheit - auch in Katastrophensituationen. Save the Children setzt sich seit mehr als 100 Jahren ein für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.

Die Aktion "Ein Schal fürs Leben" 2019 wurde am 16.10.2020 als Beste NGO Kampagne beim DPOK ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Pressekontakt BRIGITTE

Nina Reitzig

Gruner + Jahr GmbH

PR/Kommunikation BRIGITTE

Tel: +49 (0)40 - 37 03 - 38 55

E-Mail: reitzig.nina@guj.de



Pressekontakt Save the Children

Sandra Schwartländer

Save the Children Deutschland e.V.

Leiterin PR-Kampagnen

Tel: +49 (0)30 - 27 59 59 79 - 740

E-Mail: sandra.schwartlaender@savethechildren.de