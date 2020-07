Gruner+Jahr, BRIGITTE

BRIGITTE Academy Session: Jeder kann schreiben!

Digitaler Workshop mit Doris Dörrie am 5. August

Hamburg

Die im Juni gestarteten BRIGITTE Academy Sessions beweisen: Weiterbildung geht auch von zu Hause. Nach dem Start der ersten digitalen Workshops werden die Themen mit den weiteren Terminen immer vielfältiger. In der Session "Schreiben als Kompass" am 5. August stellt Filmregisseurin und Bestsellerautorin Prof. Doris Dörrie (u. a. "Kirschblüten-Hanami", "Männer") klar: Schreiben kann jede*r.

Zeitgleich mit dem Corona-Lockdown Mitte März begann Dörrie täglich Tipps zum kreativen Schreiben auf Instagram zu posten und traf damit einen Nerv. Tausende folgen ihr und kommentieren, dass sie mit den Schreibübungen gut durch diese besondere Zeit kommen. Die Bestsellerautorin, die aktuell an einem neuen Drehbuch arbeitet, nutzt diese Methode aber auch für ihre privaten Texte.

In ihrem aktuellen Bestseller "Leben, schreiben, atmen", erklärt Dörrie ihre Methode und erzählt auf diese Weise auch aus ihrem eigenen Leben: "Ich schreibe mich so an meinen Text heran, sagt sie im Interview in der aktuellen BRIGITTE (Ausgabe 17/2020). "Weil sich der kontrollierende Geist damit gut ausschalten lässt. Der ist ja der größte Verhinderer unserer Kreativität, weil er uns ständig erzählt, dass das, was wir zu Papier bringen, nicht gut genug ist. Dass wir es uns eigentlich gar nicht anmaßen sollten zu schreiben. Blödsinn. Jeder kann schreiben. Es kann uns Lebendigkeit, Glück, Trost geben."

Die BRIGITTE Academy bietet am 5. August die Gelegenheit, vis-à-vis Tipps und Tricks direkt von Dörrie zu erhalten und sich mit ihr und anderen auszutauschen. Die zentralen Fragen der rund einstündigen Session: Wieso tut Schreiben so gut?, Wie kann Schreiben helfen, das eigene Leben bewusster wahrzunehmen?, Wie fange ich an zu schreiben und was hilft mir, kreativ zu werden? Die Teilnehmer*innen können in einer anschließenden Networking Session auch konkrete Fragen stellen. Der Preis für ein Ticket liegt bei 25,- Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, anmelden kann man sich unter: https://academy.brigitte.de/sessions.

Über die BRIGITTE Academy Online Sessions

Die digitalen Workshops behandeln Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Karriere, Verhandlungsführung, Geldanlage, Altersvorsorge sowie Selbst- und Stressmanagement. Durch die Veranstaltungen führen bekannte Speaker*innen, Coaches und Expert*innen der BRIGITTE Academy; Host ist die BRIGITTE-Redaktion. Ob vor dem eigenen Rechner, am Tablet oder am Smartphone, bei den BRIGITTE Academy Sessions sind die Teilnehmer*innen den Coaches und Expert*innen so nah wie noch nie. Alle Informationen und Tickets unter: https://academy.brigitte.de/sessions. Eine Session dauert zwischen 60 und 90 Minuten, der Preis pro Session liegt bei 25 Euro.

Die nächsten Termine von Juli bis September

Mittwoch, 05. August 2020 | 17:00 - 18:00 Uhr | Doris Dörrie: Schreiben als Kompass

Schreiben kann jede*r! Doris Dörrie, Filmregisseurin und Bestsellerautorin, verrät ihre Methode, um kreativ zu schreiben. Die Schreibübungen, die den kontrollierenden Geist damit gut ausschalten lassen, helfen auch gerade jetzt in diesen besonderen Zeiten. Denn Schreiben kann Glück und auch Tros geben.

Montag, 17. August 2020 | 12:00 - 13:00 Uhr | Kixka Nebraska: Meinen digitalen Auftritt erfolgreich für die Karriere boosten

Der erste Eindruck zählt, egal ob online oder offline. Profilagentin und Digital Consultant Kixka Nebraska zeigt, wie man sein Profil bei Xing, LinkedIn und Instagram so optimieret, dass die Plattformen erfolgreich für die eigene Karriere arbeiten. Die Möglichkeiten voll ausschöpfen und sich einen gelungenen digitalen Auftritt gestalten - so geht's!

Donnerstag, 03. September 2020 | 19:00 - 20:00 Uhr | Birgit Wetjen: Einfach und mit gutem Gefühl Vermögen aufbauen - so gelingt's!

Ist die Börse wirklich so komplex und riskant, wie viele meinen? Finanzjournalistin und Buchautorin Birgit Wetjen ("her money") weiß um die Berühungsängste von Frauen mit dem Thema Geld anlegen. Sie zeigt einfache, aber gelingsichere Strategien, um sich mit einem guten Gefühl ein kleines Vermögen aufzubauen. Zinsen wird es so schnell nicht wieder geben, aber auch mit kleinen Sparsummen lässt sich ein dickes finanzielles Polster aufbauen.

