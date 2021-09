Pathé Suisse SA

ENDLICH AUF DER GROSSEN LEINWAND: NO TIME TO DIE

Nach langer Wartezeit ist es nun endlich soweit, der neue James Bond NO TIME TO DIE erscheint am 30.09.2021 in den Schweizer Kinos.

Anlässlich des Filmstarts freut sich Pathé in Zusammenarbeit mit Universal Pictures auf eine einzigartige und schweizweit einmalige dreitägige Promotion-Aktion am Zürcher Hauptbahnhof.

