HUMAN HORIZONS

Michael Li tritt Human Horizons als Co-Präsident bei

Shanghai (ots/PRNewswire)

Human Horizons, das Unternehmen, das hinter dem weltweit ersten entwicklungsfähigen Super-SUV, dem HiPhi X, steht, hat bekannt gegeben, dass Michael Li dem Unternehmen als Co-Präsident beigetreten ist und direkt an Ding Lei, den Vorsitzenden, Gründer und CEO von Human Horizons, berichtet. Mit seiner großen Erfahrung in der Automobilindustrie wird Michael auch als Vorsitzender des Vertriebs und Service fungieren und den gesamten HiPhi-Vertrieb, den Kundendienst, die Kundenentwicklung, den täglichen Betrieb, die Marken-PR und die Produktkommunikation beaufsichtigen. In Zukunft wird Michael sich der Verbesserung der gesamten Qualität des Kundendienstes des Unternehmens widmen, um eine positive Erfahrung während des gesamten Kundenlebenszyklus zu gewährleisten.

Zu seiner Ernennung sagte Michael Li: "Ich fühle mich sehr geehrt, dem Team von Human Horizons beizutreten. Dies ist ein innovatives Unternehmen, das nicht nur führend in der Automobilbranche ist, sondern auch versteht, was die Verbraucher wirklich wollen und wie man es ihnen geben kann. Unter der Führung von Ding Lei und dem aktuellen Managementteam hat das Unternehmen in kurzer Zeit sehr beeindruckende Ergebnisse erzielt. Ich freue mich darauf, ihre Arbeit fortzusetzen, engere Beziehungen zu den Anwendern zu knüpfen und wirklich großartige Qualitätsprodukte und -dienstleistungen anzubieten."

Der Gründer und CEO von Human Horizons, Ding Lei, sagte: "Michaels Ernennung ist ein entscheidender Schritt auf der nächsten Etappe unserer Reise bei Human Horizons. Er bringt viel Erfahrung und Wissen im Bereich Marketing und Markenführung mit und ist gleichzeitig ein vorausschauender Visionär. Zu diesem Zeitpunkt ist die termingerechte Auslieferung des HiPhi X ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und markiert den Beginn einer neuen Phase der Co-Creation mit unseren Anwendern, um gemeinsam echte Werte zu schaffen."

Michael Li hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen von der Hefei University of Technology und einen Master-Abschluss in Energietechnik von der Dalian University of Technology; er erhielt außerdem einen EMBA von der China Europe International Business School. Michael hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und wurde während des 30. und 40. Jahrestages der chinesischen Reformen zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit in der chinesischen Automobilindustrie ernannt.

Michael Li hat umfassende Erfahrungen in der Automobilindustrie gesammelt und innovative Vertriebs- und Marketingstrategien vorangetrieben, die den Marktanteil der Marke gestärkt haben. Zuvor war er unter anderem Vorstandsmitglied, stellvertretender Geschäftsführer und Vertriebsleiter bei Chery Automobile sowie Vorstandsmitglied und stellvertretender Betriebsleiter bei Hyundai Motors (Peking). Vor diesen Positionen war er außerdem Verkaufsdirektor von Mercedes-Benz (China), CEO von Qoros Auto, Vizepräsident der Hyundai Motor Group (China) und General Manager von Dongfeng Yueda Kia Motor Co., Ltd.

In weiteren damit verbundenen Änderungen wird Human Horizons-Mitbegründer Kevin Chen als CMO zurücktreten, aber weiterhin als COO fungieren. In dieser Rolle wird Kevin Ding Lei bei der allgemeinen Geschäftsleitung, dem täglichen Betrieb und der Produktplanung unterstützen. Außerdem wird er das Management des Produktcenters unterstützen und die Geschäftsplanung in Übersee und den Bau von Anlagen vorantreiben. Kevin wird auch mit dem Management-Team des Unternehmens zusammenarbeiten, um sich auf den Aufbau der Marke zu konzentrieren.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge gegründet. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

