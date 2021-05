Pathé Suisse SA

Pathé Schweiz bietet “Miet-Kino“ für Jedermann & Jederfrau in weiteren Standorten an

Ein Dokument

Aufgrund der erfolgreichen Einführung des “Personal Ciné” in den Pathé Kinos in Ebikon und Spreitenbach lanciert die Pathé Suisse SA dieses Produkt ab sofort an vier weiteren Standorten.

Gerne stellen wir Ihnen unser „Personal Ciné“ live vor und stehen Ihnen für Fragen und Interviews wie folgt zur Verfügung. Natürlich dürfen Sie unser Angebot auch testen.

Pathé Küchlin, Basel

Datum: 06.05.2021

Zeitfenster: 10.30 - 12.00 Uhr | 12.30 - 14.00 Uhr

Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 05.05. um 16.00 Uhr via Mail an: media@pathe.ch mit ihrem gewünschten Zeitfenster bei uns an

Pathé Balexert, Genf

Datum: 07.05.2021

Zeitfenster: 10.30 - 12.00 Uhr | 12.30 - 14.00 Uhr

Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 05.05. um 16.00 Uhr via Mail an: media@pathe.ch mit ihrem gewünschten Zeitfenster bei uns an

Pathé Dietlikon, Zürich

Datum: 11.05.2021

Zeitfenster: 10.30 - 12.00 Uhr | 12.30 - 14.00 Uhr | 14.30 - 16.00 Uhr

Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 05.05. um 16.00 Uhr via Mail an: media@pathe.ch mit ihrem gewünschten Zeitfenster bei uns an

Bitte beachten Sie, dass wir nur eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen haben.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Freundliche Grüsse