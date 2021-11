Empire State Realty Trust, Inc.

Ein Winterwunderland im Herzen von NYC: Empire State Building enthüllt Weihnachtsdekorationen, Schaufenster und besondere Veranstaltungen

New York (ots/PRNewswire)

Die fleißigen Helfer des Weihnachtsmanns bringen Getränke, Backwaren und schillernde Dekorationen in das berühmteste Gebäude der Welt

Die Weihnachtsstimmung im Empire State Building (ESB) ist in vollem Gange, da das ikonische Wahrzeichen lokale Pop-up-Anbieter, Over-the-Top-Dekorationen und Pläne für musikalische Aufführungen bis zum Ende des Jahres präsentiert.

Seit heute sind die Fenster der Lobby in der Fifth Avenue mit weihnachtlichen Szenen aus Gold, Glitter und Süßigkeiten geschmückt, um die schönste Zeit des Jahres zu feiern. Die spektakulären Fenster werden durch die Weihnachtsbeleuchtung, die Kränze und den hoch aufragenden Weihnachtsbaum in der denkmalgeschützten Art-Déco-Lobby bereichert. Besucher, die von Montag bis Freitag durch die Fifth Avenue Lobby spazieren, werden außerdem von 8 bis 19 Uhr von professionellen Pianisten mit weihnachtlichen Klängen begrüßt.

"Die Freude der Weihnachtszeit kann in jeder Ecke unserer neu gestalteten Observatory Experience zu spüren sein, von beeindruckenden Dekorationen bis hin zu unseren festlichen Pop-up-Anbietern", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. "Wir freuen uns darauf, die Besucher in der schönsten Zeit des Jahres zu einem authentischen, magischen Erlebnis begrüßen zu dürfen."

Jedes Wochenende bis Ende November wird das Empire State Building in Zusammenarbeit mit Craft+Carry und der Five Boroughs Brewing Co. spezielle Biere verkaufen - darunter auch das eigene Hazy IPA "View From the Top", das exklusiv auf dem 86th Floor Observatory verkauft wird. Ab dem 2. Dezember wird DO, Cookie Dough Confections, ein in New York ansässiges Unternehmen für Edible Cookie Dough und Kekse, auf der 86. Etage den ganzen Monat mit seinem Stand verfügbar sein. Für die ersten drei Wochenenden im Dezember bietet DO sechs Weihnachts- und NYC-Leckereien aus dem speziellen Wagen zum 90. Jahrestag an.

Ein riesiger Menora-Leuchter begrüßt die Gäste, wenn sie das Empire State Building Observatory Experience betreten, und eine weihnachtliche Fotokulisse an der nordöstlichen Ecke des 86. Stockwerks des Observatoriums ermöglicht es den Gästen, ihre jährlichen Weihnachtsporträts vor der kultigsten und authentischsten Kulisse von New York zu machen. Dekorationen werden bis zum 6. Januar in der Lobby und in der gesamten Observatory Experience ausgestellt.

Das Empire State Building Observatory Experience wurde für 165 Millionen US-Dollar von Grund auf neu gestaltet und im Dezember 2019 fertiggestellt. Zu den Renovierungsarbeiten gehören ein entsprechender Gästeeingang, ein interaktives Museum mit digitalen und taktilen Ausstellungsobjekten und das komplett neu gestaltete Observatory im 102. Stock. Die Gäste profitieren von den branchenführenden Verbesserungen der Umweltqualität in Innenräumen (IEQ) - wie MERV mit 13-Filtern und aktive Bi-Polarisierung - für das Wohlbefinden der Gäste. Das Observatorium im 86. Stock ist mit neu installierten, temperaturgesteuerten Wärmelampen ausgestattet, die die Gäste warm halten, während sie den glitzernden Winterblick aus dem Herzen von New York City genießen.

Die weltberühmte Außenbeleuchtung des Gebäudes wird während der gesamten Weihnachtszeit mit speziellen Beleuchtungen zu Thanksgiving, Chanukka, Weihnachten und Silvester erstrahlen.

Hochauflösende Bilder und Filmmaterial finden Sie hier.

Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie online.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building, "Das berühmteste Gebäude der Welt" im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), steigt 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne auf. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk des Observatoriums, dem einzigen 360-Grad-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, orientiert die Besucher für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr unter www.esbnyc.com. Das Jahr 2021 ist das Jahr des 90-jährigen Bestehens des Gebäudes, das am 1. Mai 1931 offiziell eröffnet wurde. Vom American Institute of Architects zum "America?s Favorite Building" erklärt, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt gekürt und von Lonely Planet zur Nummer 1 unter den New Yorker Attraktionen gekürt, empfängt es jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus aller Welt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für die Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäudes auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt". Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst zum 30. September 2021 10,1 Millionen vermietbare Quadratmeter, davon 9,4 Millionen Quadratmeter in 14 Büroimmobilien, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie etwa 700.000 Quadratmeter im Einzelhandelsportfolio.

Empire State Realty Trust ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz in der bebauten Umwelt und der Nachhaltigkeit, wobei 76 Prozent des förderfähigen Portfolios ENERGY STAR zertifiziert sind und zu 100 Prozent mit erneuerbarem Windstrom betrieben werden. Als erstes kommerzielles Immobilienportfolio in Nord-, Mittel- und Südamerika, das das evidenzbasierte, von Dritten verifizierte WELL Health-Safety Rating für Gesundheit und Sicherheit erhalten hat, hat ESRT zusätzlich die höchstmögliche GRESB 5-Sterne-Bewertung und die Green-Star-Anerkennung für die Nachhaltigkeitsleistung von Immobilien und wurde zu einem Fitwel Champion für gesunde, leistungsstarke Gebäude. Um mehr über Empire State Realty Trust zu erfahren, besuchen Sie esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.