Digital Days im Stadtmuseum Aarau

Digital Days Aarau im Stadtmuseum:

VR-Ausstellung, neue Museumsgames und Online-Infoabend zur Digital Balance

3. bis 10. November: Während der Digital Days Aarau können Interessierte im Stadtmuseum Aarau mit Schweizer Virtual-Reality-Innovationen in fremde Welten eintauchen. Weiter feiert das Stadtmuseum den Launch der neusten Museumsgames von Spielkultur und veranstaltet gemeinsam mit zischtig.ch einen Online-Infoabend zur Digital Balance im Familienalltag.

Launch von Spielkultur: Test der neusten Museumsgames | Do, 4. November 2021, 19 Uhr

Online-Infoabend zum Medienkonsum von Kids und Teens | Di, 9. November, 20 Uhr via Zoom

Virtuelle Welten: VR-Ausstellung im Stadtmuseum Aarau | 3. bis 10. November 2021

Öffnungszeiten, Anmeldung und vollständiges Programm: www.digitaldayaarau.ch

Anlässlich des Schweizer Digitaltags finden vom 3. bis 10. November in der Region verschiedene Veranstaltungsformate zum Thema Digitalisierung statt. Im Stadtmuseum Aarau haben die Besucher*innen am 4. November die Gelegenheit die neusten Museumsgames zu testen. Im Foyer kann man vom 3. bis 10. November in einen Ballon steigen und mit Virtual-Reality-Technologie über die Schweizer Alpen schweben, in die Gedankenwelt eines Kulturhistorikers abzutauchen oder die neusten VR-Multiplayer-Partyspiele testen. Für Eltern und Interessierte veranstaltet zischtig.ch zudem einen Online-Info-Abend am 9. November zum Umgang mit «Digital Balance» im Familien-Alltag.

Donnertag, 4. November 2021, 19 Uhr

Launch von Spielkultur: Test der neusten Museumsgames!

Feiern Sie mit der Gameagentur Spielkultur die Veröffentlichung der neusten Museumsgames und testen Sie die Chat-App, den Hörspielkrimi oder die Tablet-Schnitzeljagd gleich selber.

Dienstag, 9. November, 20 Uhr via Zoom

Online-Infoabend zum Medienkonsum von Kids und Teens

Wie steht es um die Digital Balance in Ihrer Familie? Der Online-Infoabend von zischtig.ch präsentiert unkompliziert und mit Witz Tipps und Tricks, um den Familienalltag mit Youtube, TikTok und Co zu meistern.

3. bis 10. November 2021

Virtuelle Welten: VR-Innovationen aus der Schweiz

VR-Brille auf und in die Ferne schweifen: Im Foyer laden wir ein, in einem Ballon über die Schweizer Alpen zu schweben, in die Gedankenwelten des Kulturhistorikers Jacob Burckhardts abzutauchen oder die neusten Multiplayer-Partyspiele von Schweizer Gamedesigner*innen zu testen.

Di/Mi/Fr: 14 – 18 Uhr

Do: 14 – 20 Uhr

Sa/So: 12 – 17 Uhr

Eintritt frei

SCHWEIZER VR-GAMES:

Next Player Please, ArchLevel GmbH, 2019

Fische fangen, Schafe schären oder Burgen bauen – VR-Partyspiel für Multiplayer

Meantime, Sonja Böckler, Michael Müller, 2016

Exploratives Abenteuer in einer Traumlandschaft

Anshar Wars 2, OZWE Games, 2022

Exklusive Preview des Online-Multiplayer-Weltraum-Shooters mit über 50 Missionen

Virtual Reality IN MUSEEN UND CO.

Von oben

In einen Ballonkorb steigen, VR-Brille aufsetzen und als Kapitän Spelterini über die Schweizer Alpen schweben.

Ateo GmbH, Auftragsarbeit für die Ausstellung «Von oben. Eine Ausstellung zur Luftaufnahme» in der Schweizerischen Nationalbibliothek Bern, 2019

Desktop – Jakob Burckhardt Digital

Selbst am Schreibtisch des Kulturhistorikers Jacob Burckhardt sitzen und in seine Bilder- und Gedankenwelt eintauchen? DESKTOP macht es möglich!

© Departement Geschichte der Universität Basel & Virtual Valley

Kooperationsprojekt mit Historisches Museum Basel und Schweizerisches Nationalmuseum, Zürich, 2018

