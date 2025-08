Phygital International

DER COUNTDOWN FÜR DIE GAMES OF THE FUTURE 2026 IN ASTANA LÄUFT: TERMINE, DISZIPLINEN UND MEHR ENTHÜLLT

Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire)

Das weltweit größte phygital sportturnier wird vom 18. Juli bis zum 1. August 2026 in der Hauptstadt Kasachstans stattfinden .

Es werden rund 1.500 Athleten erwartet, die in 13 phygital disziplinen in der ganzen Stadt antreten werden.

Athleten und Vereine kämpfen um einen Anteil am Preisgeld von 10 Millionen Dollar.

Phygital International, Veranstalter und Rechteinhaber der Games of the Future (Spiele der Zukunft) (GOTF), hat offiziell Astana als Gastgeberstadt für die Ausgabe 2026 bestätigt, die vom 18. Juli bis zum 1. August 2026 stattfinden wird.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines offiziellen Treffens mit dem Premierminister der Republik Kasachstan, Olzhas Bektenov, gefolgt von einer Pressekonferenz unter der Leitung der wichtigsten Vertreter der Veranstaltung, darunter Serik Zharasbayev, Vizeminister für Tourismus und Sport der Republik Kasachstan, Nis Hatt, CEO von Phygital International, und Alibek Khassenov, Präsident von Kazsportinvest JSC.

Die Games of the Future 2026 sind als ultimative Verschmelzung von Sport und digitalem Spiel bekannt und werden Astana in ein Zentrum für Spitzenwettkämpfe und bahnbrechende Innovationen verwandeln. Die Ausgabe 2026 bietet 13 Disziplinen, darunter Fan-Favoriten wie Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing und Phygital Shooter, aber auch die Phygital-Versionen für Hockey, Fighting (MMA und Boxen) und mehr. In jeder Disziplin treten die Athleten zunächst in einer digitalen Version der Sportart an, um anschließend zur physischen Ausführung überzugehen. Die Endergebnisse werden anhand der kombinierten Leistungen in beiden Phasen ermittelt.

Ein Preisgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar wird die Spannung bei den GOTF 2026 erhöhen, weltweite Aufmerksamkeit erregen und hochkarätige Talente anziehen. Das Turnier, zu dem rund 1.500 Teilnehmer an verschiedenen Austragungsorten in Astana erwartet werden, ist ein wichtiger Meilenstein für die wachsende phygitale Bewegung. Um die Wirkung noch zu verstärken und die Führungsrolle Kasachstans im Bereich Sporttechnologie und digitale Innovation hervorzuheben, wird die Stadt die Games of the Future City ausrichten, eine Feier der Innovation mit Fan-Zonen, interaktiven Ausstellungen und gemeinschaftsorientierten Technologieaktivitäten.

„Das phygital format eröffnet spannende neue Möglichkeiten, talentierte Jugendliche für den Sport zu begeistern, und entspricht damit den sich wandelnden Erwartungen der modernen Sportgemeinschaft. Diese innovativen Wettkampfformate prägen eine dynamische und relevante Agenda an der Schnittstelle von Sport und Technologie", betonte Serik Zharasbayev, stellvertretender Minister für Tourismus von Kasachstan.

„Astana ist eine Stadt, die den Geist der Zukunft verkörpert. Mit ihrer erstklassigen Infrastruktur, ihrer bewährten Erfahrung als Austragungsort globaler Veranstaltungen und ihren umfangreichen Investitionen in Jugend und Technologie ist Astana die perfekte Bühne, um die Zukunft des phygital sport auf globaler Ebene mitzugestalten", kommentierte Nis Hatt, CEO von Phygital International .

Kasachstan wurde vom Phygital International Expert Committee nach einem internationalen Ausschreibungsverfahren Ende 2024 als Austragungsort für 2026 ausgewählt. Kazsportinvest JSC – zu dessen Referenzen die Asiatischen Winterspiele 2011, die Winteruniversiade 2017 und die World Nomad Games zählen. Astana 2024 wurde mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung beauftragt und bringt umfassende Erfahrung in der Ausrichtung hochkarätiger Sportwettkämpfe mit.

„Dieses Turnier verfügt über ein enormes internationales Potenzial und ist ein Vorzeigeevent in der aufstrebenden Welt des phygital sports. Technologie verändert die Zukunft des Sports rasant, und die Games of the Future bieten uns eine einzigartige Gelegenheit, einen bedeutenden Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten und weltweit Begeisterung für diese spannende neue Wettkampfdisziplin zu wecken ", erklärte Alibek Khassenov, Präsident von Kazsportinvest JSC.

Obwohl die Games of the Future 2026 in Astana noch ein Jahr entfernt sind, steigt die Vorfreude, da Abu Dhabi sich auf die Ausrichtung der Ausgabe 2025 vom 18. bis 23. Dezember vorbereitet. Nach dem erfolgreichen Debüt des Turniers im Jahr 2024 ist Abu Dhabi bereit, erneut eine unvergleichliche globale Bühne für phygital sportarten zu bieten. Die Veranstaltung wird das Beste aus phygital sports und technologischer Innovation vereinen und Tausende von Athleten und Fans aus der globalen phygital-community zusammenbringen, um Astana den Weg für eine Fortsetzung dieser Dynamik im Jahr 2026 zu ebnen.

Informationen zu Phygital International (PI):

Phygital International ist der weltweite Organisator von Phygital Sports und konzentriert sich auf die Innovation und Neudefinition des Sports. Er ist der Verwalter und Rechteinhaber der Games of the Future (Spiele der Zukunft) und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: https://Phygitalinternational.com

Informationen zu den Games of the Future (GOFT):

Die Games of the Future (Spiele der Zukunft) sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die Welten des physischen und des digitalen Sports miteinander verschmelzen und die den Höhepunkt des phygital sports darstellt. Das Turnier bringt die nächste phygitalen Sportheldinnen und -helden aus aller Welt zusammen, um sich in einer Vielzahl von Sportarten und Herausforderungen zu messen. Die Games of the Future 2025 werden in Abu Dhabi stattfinden, während die Games of the Future 2026 in Astana ausgetragen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://gofuture.games/

Informationen zur World Phygital Community (WPC):

Die World Phygital Community (WPC) ist eine gemeinnützige, internationale Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Phygital-Sport weltweit zu fördern, indem sie physische und digitale Mitglieder weltweit zusammenbringt. Sie ist für die Überwachung der Regeln und Vorschriften des Phygital Sports zuständig und veranstaltet das Qualifikationsturnier für die Games of the Future: https://worldphygital.org/

