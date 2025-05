Kitzbühel Tourismus

Kitzbühel im Zentrum von Wissensaustausch und Expertise

Kitzbühel

In den Monaten Mai, Juni und Juli verwandelt sich die Gamsstadt erneut in eine Bühne für erstklassige Summits und hochkarätigen Wissensaustausch.

Kitzbühel ist seit jeher attraktiver Gastgeber für hochwertige Tagungen und Events – ausgezeichnetes Incentive-Angebot inklusive. Als Auftakt in die diesjährige Sommersaison präsentiert sich der Ort als Dreh- und Angelpunkt für EntscheidungsträgerInnen und Interessierte.

6 Summits – 17 Tage – 111+ Speaker. Gleichgesinnte treffen, gemeinsam Zeit verbringen und in einen Dialog bzw. eine Interaktion treten, gehört zu den Grundbedürfnissen aller. Dabei gewinnen in der digitalisierten Welt und der daraus wachsenden sozialen Isolation menschliche Begegnungen verstärkt an Bedeutung und schaffen eine hohe Vertrauensbasis. Auch bei der Entwicklung des neuen Zukunftsbildes #wirsindKitzbühel, an dem rund 70 KitzbühelerInnen seit 2021 gemeinsam und ehrenamtlich arbeiten, etabliert sich die Gamsstadt als der Ort für zwischenmenschliche Zusammenkünfte, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Kitzbühel ist seit jeher beliebt für jegliche Art privater Zusammenkünfte im Familien- und Freundeskreis. Auch hochkarätige Veranstaltungen aus diversen Fachbereichen wie künstliche Intelligenz, Medizin, Technik und Unternehmensführung, dürfen im beruflichen Kontext rund um das Jahr in der Gamsstadt begrüßt werden.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser sieht großes Potential für Kitzbühel als Austragungsort: „Kitzbühel steht seit jeher für inspirierende Netzwerke, seien es Executive Meetings in vertraulichem Rahmen, große Tagungen oder Fimenincentives. Besonders attraktiv finden unsere Gäste unseren kostenfreien Concierge Service und die großartige Zusammenarbeit zwischen unseren Leistungsträgern, die eine Planung und Umsetzung kinderleicht machen. Als Gastgeberregion ist es für uns selbstverständlich, den entsprechenden Rahmen für jede Veranstaltung – unabhängig von der Größe – zu finden und mit nahtloser Zusammenarbeit der PartnerInnen ein bestmögliches Service für alle Beteiligten zu schaffen.“

Alpine Hospitality Summit

Am 15. Mai 2025 steht der Alpine Hospitality Summit im Hotel Grand Tirolia Kitzbühel im Zeichen des tiefgreifenden Wandels der alpinen Hotellerie und beleuchtet wirtschaftliche Herausforderungen und Chancen. Familienbetriebe, Hotelgruppen, InvestorInnen und ImmobilienentwicklerInnen geben Einblicke in ihre Erfolgsrezepte. Mit dieser Veranstaltung setzen die Geschäftsführer der Tourismusberatung, Thomas Reisenzahn und Marco Riederer, gezielt Impulse für die Weiterentwicklung der Branche.

Kitzbüheler Führungsforum

Das Kitzbüheler Führungsforum lädt in der 10. Auflage am 04. und 05. Juni 2025 in den Rasmushof Kitzbühel. ExpertInnen zeigen, wie Wachstum, einer der wichtigsten Faktoren der Gesellschaft, und die damit verbundene Veränderung, die oftmals nicht begrüßt wird, erreicht werden kann. Das von Familie Blaschke initiierte Format nützt das hochwertige Rahmenprogramm zum Netzwerken.

KitzSummit

Vom 11. bis 13. Juni 2025 blickt der KitzSummit im Lebenberg Schlosshotel Kitzbühel in die Zukunft. Im Fokus stehen visionäre Themen und Herausforderungen von morgen wie Europas Rolle in einer sich wandelnden Welt, innovative Unternehmensstrategien, Start-ups als Wegbereiter der Zukunft und bahnbrechende Entwicklungen in der Medizin. Das von Gabi Spiegelfeld und Dr. Christian Harisch initiierte Forum versammelt EntscheidungsträgerInnen und ExpertInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik.

AI Summit

Das AI Summit findet vom 24. bis 26. Juni 2025 im Hotel Grand Tirolia Kitzbühel statt. Hochkarätige Speaker, führende Unternehmen und internationale PartnerInnen aus Technologie und Wirtschaft schaffen in dieser Umgebung den perfekten Rahmen für Wissenstransfer und Networking. Bei dieser Veranstaltung vereint Lena Kornau die größten Tech-Unternehmen vor Ort.

World Venture Forum

Vom 30. Juni bis 05. Juli 2025 lädt das World Venture Forum in den Rasmushof Kitzbühel, in das Kitzhof Mountain Design Resort, in den K3 KitzKongress und in weitere Locations. Die 11. Auflage unter dem Motto „Globale Beziehungen schaffen“ hat zum Ziel, Brücken zu bauen und unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen.

Business Angels Summit

Österreichs Top-Start-ups pitchen vor nationalen und internationalen InvestorInnen am 03. und 04. Juli 2025 im Rasmushof in Kitzbühel. Aus allen Einreichungen bis 18. Mai 2025 werden die zwölf vielversprechendsten Start-ups ausgewählt und ihnen die Möglichkeit geboten, sich exklusiv vor dem Publikum zu präsentieren und individuell mit InvestorInnen, Business Angels und möglichen PartnerInnen in Kontakt zu treten.

