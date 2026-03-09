LID Pressecorner

Medienmitteilung der Basiskommunikation des Schweizer Bauernverband vom 9. März 2026

Fotowettbewerb AGRIPHOTO: Menschen, Tiere und Landschaften im Fokus

Die Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern» des Schweizer Bauernverbandes lanciert mit AGRIPHOTO einen nationalen Fotowettbewerb zu Themen, die den Alltag prägen: Menschen, Landschaften, Lebensmittel und Tiere. Alle sind eingeladen, ihre persönliche Momente und Erlebnisse festzuhalten und so eine vielfältige Bildgeschichte der Schweiz und der Landwirtschaft entstehen zu lassen. Diese wird anschliessend im Hauptbahnhof Zürich präsentiert.

Der Wettbewerb sucht authentische und persönliche Perspektiven auf die Themen in den vier Kategorien Mensch, Land, Nahrung und Tier. Die Kategorie «Mensch» stellt Begegnungen, Emotionen und besondere Momente mit Menschen in den Mittelpunkt. In der Kategorie «Land» stehen Landschaften, Felder, Berge oder Jahreszeiten im Fokus. «Nahrung» zeigt den Weg von Lebensmitteln – von ihrer Herkunft bis zum Genuss. Die Kategorie «Tier» widmet sich Nutz- und Haustieren sowie besonderen Tiermomenten im Alltag. Teilnehmende können ihre Bilder einfach online einreichen.

Eine Fachjury aus Fachpersonen aus Fotografie, Medien und Landwirtschaft beurteilt die eingereichten Bilder. Zu gewinnen gibt es 24 attraktive Preise, darunter ein hochwertiges SONY Fotokamera-Bundle sowie Reise- und Hotelgutscheine im Wert von bis zu 2000 Franken.

Höhepunkt des Wettbewerbs ist eine öffentliche Ausstellung der besten Bilder: Vom 14. bis 20. September werden ausgewählte Fotografien in der grossen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs präsentiert und damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Mit AGRIPHOTO möchte die Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern» die Vielfalt der Themen sichtbar machen, die unsere Ernährung und Landschaft prägen. Gleichzeitig lädt der Wettbewerb dazu ein, diese Themen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken und fotografisch festzuhalten.

Kontakt: Oliver Wehrli, Leiter Basiskommunikation, Schweizer Bauernverband, Tel. 056 462 51 14, oliver.wehrli@sbv-usp.ch www.agriphoto.ch, www.schweizerbauern.ch