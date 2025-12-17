PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LID Pressecorner

Denner et IP-SUISSE font don de 100 000 produits

Denner et IP-SUISSE font don de 100 000 produits
Zurich, le 17 décembre 2025

Communiqué de presse

Denner et IP-SUISSE font don de 100 000 produits

  • Denner et IP-SUISSE soutiennent l’association Table couvre-toi en organisant une action de distribution
  • Un don de produits d’une valeur de 150 000 francs au total
  • Le roi de la lutte Armon Orlik s’est joint à cette action

Dans le cadre de leur action de distribution annuelle, Denner et IP-SUISSE soutiennent l’association Table couvre-toi en fournissant des denrées alimentaires. Il s’agit principalement de produits IP-SUISSE de haute qualité issus d’une agriculture suisse responsable. À partir de début décembre 2025 et pendant huit semaines, ces denrées seront distribuées dans les 168 centres de distribution de Table couvre-toi, où ils seront remis à des personnes dans le besoin. Au total, ce don comprend 100'000 produits d’une valeur totale de 150'000 francs.

Un soutien bienvenu

Alex Stähli, directeur de Table couvre-toi, se réjouit de ce soutien: «Les aliments offerts sont des biens de consommation courante avec une longue durée de conservation et représentent un soutien précieux pour les clientes et clients de Table couvre-toi. Nous sommes reconnaissants que des entreprises comme Denner et IP-SUISSE s’engagent régulièrement en faveur des personnes dans le besoin.»

Avec Christophe Eggenschwiler, directeur d’IP-SUISSE, et Andreas Stalder, président d’IP-SUISSE, Torsten Friedrich, CEO de Denner, met également la main à la pâte au centre de distribution de Zurich (Zentralwäscherei). «En collaboration avec nos estimés partenaires d’IP-SUISSE et de Table couvre-toi, nous aidons là où le besoin est le plus urgent. En tant que détaillant suisse, nous assumons notre responsabilité sociale et apportons notre aide, cela me tient particulièrement à coeur.»

Présent sur place, le roi de la lutte suisse, Armon Orlik, souligne l’importance de cet engagement: «Personne ne devrait devoir renoncer à une bonne alimentation. Avec IP-SUISSE, je m’engage pour que les denrées alimentaires parviennent là où elles sont réellement nécessaires. Table couvre-toi accomplit un travail précieux, et nous voulons ainsi lui donner encore plus de visibilité.»

Contact Denner 
Service des médias: +41 44 455 11 56 ou  medien@denner.ch
Contact IP-SUISSE
Service des médias: +41 31 910 60 00 ou  media@ipsuisse.ch
Contact Table couvre-toi 
Cheffe de projet communication / médias: 052 224 44 96 ou  dina.hungerbuehler@tischlein.ch
