Ferme numérique - Nouveau cahier des champs smartfarm

Fin août, IP-SUISSE lancera sur le marché le successeur entièrement remanié de son actuel cahier des champs. Avec l'importation de données géoréférencées, de nombreuses nouvelles fonctions et une utilisation intuitive, smartfarm simplifie les enregistrements et les évaluations pour les exploitations agricoles.

Le système complet de gestion de ferme propose deux variantes de licence. La licence IP-SUISSE est exclusivement réservée aux membres de l'association. Les non-membres achètent la licence Agrosolution. Sur le site www.smartfarm.ch, les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà s'informer sur les fonctions et les variantes de prix. Il est également possible de s'y inscrire afin d'être informé dès que smartfarm sera actif.

Renseignements : IP-SUISSE, Molkereistrasse 21, 3052 Zollikofen, T 031 910 60 00, info@ipsuisse.ch, www.ipsuisse.ch