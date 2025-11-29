LID Pressecorner

Zwei Preise, ein Gewinner: Pirmin Adler gewinnt den PRIX CLIMAT 2025

Ein Dokument

Sperrfrist bis Samstag, 29.11.2025, 18:00 Uhr

Medienmitteilung. Landquart, 29. November 2025

Zwei Preise, ein Gewinner: Pirmin Adler gewinnt den PRIX CLIMAT 2025

Der PRIX CLIMAT 2025 ist entschieden: Pirmin Adler überzeugt sowohl das Publikum als auch die Fachjury und gewinnt damit gleich beide PRIX CLIMAT-Preise. Der Landwirt setzt sich mit seinem innovativen Ansatz für eine vielfältige, resiliente und zukunftsorientierte Bewirtschaftung gegenüber drei weiteren starken Betrieben durch.

Nach dem Start der Entscheidungsphase Mitte Oktober haben die vier Kurzfilme des Filmemachers Roman Droux einer breiten Öffentlichkeit gezeigt, wie unterschiedlich und kreativ Schweizer Landwirtschaftsbetriebe auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren. Die Filmporträts gewährten authentische Einblicke in den Alltag der Nominierten und machten sichtbar, wie viel Innovationskraft in der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft steckt. Die Kurzfilme wurden tausendfach auf YouTube gestreamt und auch über die Social-Media-Kanäle von @Klimalandwirtschaft war der Rücklauf gross.

Nun liegen die Resultate vor: Das Publikum hat Pirmin Adler im Online-Publikumsvoting zum Gewinner 2025 gewählt. Gleichzeitig zeichnet die Fachjury seinen Betrieb mit dem Hauptpreis aus. Dieser doppelte Erfolg unterstreicht die Relevanz seines Engagements – von biodiversitätsfördernden Strukturen bis hin zu praktischen Lösungen für Klimaanpassung und Tierwohl.

Die Jury setzte sich auch dieses Jahr aus Expertinnen und Experten verschiedener Institutionen zusammen: Bernard Lehmann (FiBL Schweiz), Daniel Bretscher (Agroscope), Petrissa Eckle (Hoflabor Slow Grow), Pascal Python (Agridea) und Daniel Felder (Bundesamt für Landwirtschaft BLW). Ausschlaggebend für die Wahl Pirmin Adlers war sein ganzheitliches Betriebskonzept sowie dessen Multiplizierbarkeit in der Schweiz.

Im Rahmen des Klimagipfels für Landwirtschaft und Esskultur wurden heute der mit CHF7’000 dotierte Haupt- und der mit CHF4'000 dotierte Publikumspreis offiziell an Pirmin übergeben. Alle weiteren Nominierten wurden ausserdem mit einem Preis von je CHF2’000 gewürdigt.

«Ich bin sehr glücklich für Pirmin. Für mich zeigt der Doppelsieg, dass die Klimawirkung der Integration von Gehölzen und rotierenden Weidesystemen nicht mehr nur unter Fachleuten, sondern mittlerweile auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt und anerkannt ist», sagt Alex von Hettlingen, Initiator und Projektleiter des Klimapreises. «Ich bin immer wieder beeindruckt, welche Fülle an Lösungsmöglichkeiten die Landwirtschaft fürs Klima bietet. Die unterschiedlichen Ansätze der vier nominierten Betriebe unterstreichen die Lösungsvielfalt.»

Der PRIX CLIMAT wird zweijährlich verliehen. Die gesammelten PRIX-CLIMAT-Kurzfilme des Filmemachers Roman Droux finden sich zur Information und Inspiration auf dem YouTube-Kanal des Vereins Netzwerk Klima&Landwirtschaft.

Die Ausschreibung des PRIX CLIMAT 2027 erfolgt im Herbst des kommenden Jahres.

Links:

Übersicht Nominierten und Kurzfilme: www.prixclimat.ch/die-nominierten/

Alle Informationen rund um den Schweizer Klima-Preis auf: www.prixclimat.ch

Infos zum Veranstalter des PRIX CLIMAT: www.klimalandwirtschaft.ch

Der PRIX CLIMAT, der Schweizer Award für klimafreundliche Landwirtschaft, wurde erstmals 2022 verliehen. Gewinner des damaligen Hauptpreises war das Hoflabor von Slow Grow in Mönchaltdorf ZH, den Publikumspreis 2022 erhielt das Projekt Herbstzeitlose auf der Obermettlen in Root LU. Der PRIX CLIMAT ist ein Projekt des Vereins «Netzwerk Klima &Landwirtschaft» (NKL) in Partnerschaft mit Klima-Allianz Schweiz, Kleinbauern-Vereinigung VKMB, Biovision, WWF, Klimabauern.ch und Regenerativ Schweiz. Finanziell getragen wird das Projekt unter anderem durch Seedling Foundation und Schweizer Hagel. Projektleiter des PRIX CLIMAT ist Alex von Hettlingen, Präsident NKL.

Nominiert für den PRIX CLIMAT 2025 waren folgende Betriebe (inkl. Betriebszweige und Klima-Schwerpunkte):

Familie Flurin Frigg & Vera Bracher «Biohof Frigg», Pratval GR: Milchwirtschaft, Futter- & Ackerbau, Alpung, Kompostanlage – Herdenstrategie, Kompostierung

«Biohof Frigg», Pratval GR: Milchwirtschaft, Futter- & Ackerbau, Alpung, Kompostanlage – Herdenstrategie, Kompostierung Familie Bruno & Cathy Graf «Ferme du Château», Combrement-le-Grand VD: Acker- und Gemüsebau – Vegane Produktion

«Ferme du Château», Combrement-le-Grand VD: Acker- und Gemüsebau – Vegane Produktion Familie Pirmin Adler «Adlerzart», Oberrüti AG: Mutterkuhhaltung, Weidegeflügel, Ackerbau – Agroforst, Futterhecken

«Adlerzart», Oberrüti AG: Mutterkuhhaltung, Weidegeflügel, Ackerbau – Agroforst, Futterhecken Gebrüder Jürg und Lukas Glauser «Baumschule Glauser», Noflen BE: Baumschule, Ackerbau – Pyrolyse, Pflanzenkohle, Wasserretention

Kontakt

Alex von Hettlingen, Projektleiter PRIX CLIMAT, 076 412 02 99, alex@klimalandwirtschaft.ch