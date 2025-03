Neues Mitglied für den Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek

Vaduz (ots) - Letztes Wochenende fand in den Turnhallen des Schulzentrums Mühleholz I der Einführungskurs für J+S Leiterinnen und -Leiter in die Sportart Allround (Zielgruppe Kinder) statt. In einer Zeit, in der die digitalen Medien und häufiges Sitzen schon im Kindesalter zu Schwierigkeiten in der körperlichen ...

mehr