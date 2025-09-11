LID Pressecorner

CO₂-Zertifikate aus Schweizer Milch – Unternehmen setzen auf mooh

Immer mehr Unternehmen suchen glaubwürdige Wege, um einen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten. So setzt auch der grösste Onlinehändler der Schweiz, Digitec Galaxus, ein Zeichen: Mit dem Kauf von CO2-Zertifikaten der mooh Genossenschaft ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden nicht nur, einen konkreten Klimabeitrag zu leisten, sondern unterstützt auch die lokale, nachhaltige Landwirtschaft.

Dank der freiwilligen Klimabeiträge der Kunden von Digitec Galaxus wird, unter anderen, das von der mooh Genossenschaft initiierte Klimaprojekt BIANCA unterstützt, das Methanemissionen in der Schweizer Milchwirtschaft reduziert. Die Idee hinter BIANCA ist einfach, aber wirkungsvoll: Natürliche Pflanzenextrakte im Futter verändern die Zusammensetzung der Mikroben im Kuhmagen und senken so den Methanausstoss. Das Projekt wurde nach dem Verified Carbon Standard (VCS) von VERRA zertifiziert – einem international anerkannten Standard für Klimaschutzprojekte.

Regionales Projekt mit klarer Wirkung

Mit den Zertifikaten können Unternehmen in sogenannte ‘Beyond Value Chain Mitigation’ (Klimaschutzmassnahmen und Investitionen von Unternehmen, die ausserhalb ihrer eigenen Wertschöpfungskette stattfinden) investieren und gleichzeitig eine lokale, nachhaltige Milchproduktion in der Schweiz unterstützen. Denn der Grossteil der Erlöse fliesst direkt an die teilnehmenden mooh-Betriebe.

Für mooh ist die Partnerschaft ein starkes Signal: «Wir zeigen, dass nachhaltige Landwirtschaft und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können», sagt Benigna von Ballmoos, Leiterin Mehrwertprojekte bei mooh. Das Projekt wird kontinuierlich ausgebaut. Heute sind rund 500 Betriebe beteiligt, das Potenzial ist jedoch noch weit grösser. Mit jedem Unternehmen, das sich anschliesst, steigt die Klimawirkung – und der Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft.

Download Bilder: https://wpp.admiralcloud.com/pressarea-modern/rXCXya6euGiwWjpTF9WFeG/1451679

Die französische Medienmitteilung folgt.

