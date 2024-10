Steelcoin x Bitpanda

Bitpanda ermöglicht europäischen Anlegern erstmals Zugang zu Security-Token: Steelcoin ist erster gelisteter Token

Bitpanda ist die erste Krypto-Plattform, die Security-Token als neue Anlageklasse für Millionen von Privatanlegern zugänglich macht.

Als Security-Token werden digitale Wertpapiere bezeichnet, die Anteile an realen Vermögenswerten wie Rohstoffe, Aktien oder Anleihen repräsentieren und den gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie traditionelle Wertpapiere unterliegen.

Der erste auf der Bitpanda-Plattform verfügbare Security-Token ist Steelcoin, der 2022 in Wien gegründet wurde.

Emittenten, die Security-Token ausgeben, haben über Bitpanda nun Zugang zu einem vertrauenswürdigen und großen Vertriebskanal.

Bitpanda, der europäische Marktführer für digitale Vermögenswerte, eröffnet Privatanlegern erstmals den Zugang zu Security-Token. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem europäischen Finanzmarkt. Der erste verfügbare Security-Token auf der Bitpanda-Plattform, Steelcoin, ist ein reguliertes, übertragbares Wertpapier gemäß der EU-Prospektverordnung und orientiert sich am Wert ausgewählter Stahlprodukte.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, stellvertretender CEO von Bitpanda, kommentiert: "Die Tokenisierung ist die Zukunft des Investierens, und wir möchten diese Zukunft aktiv mitgestalten. Security-Token stellen eine innovative Anlageklasse dar, die traditionelle Finanzwerte auf die Blockchain überträgt. Wir sind fest überzeugt, dass auch Privatanleger Zugang zu dieser Anlageform haben sollten. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Technologie aus der Kryptowelt das Finanzsystem nachhaltig und langfristig verbessern kann.”

Was sind Security-Token?

Security-Token digitalisieren klassische Finanzwerte wie Aktien, Rohstoffe oder Anleihen und werden über die Blockchain ausgegeben und gehandelt. Jeder Token repräsentiert das Eigentum oder die Rechte an einem zugrunde liegenden Vermögenswert und ist durch die Sicherheitsmechanismen der Blockchain-Technologie geschützt. Da Security-Token als digitale Wertpapiere gelten, unterliegen sie strengen rechtlichen Bestimmungen sowie den Wertpapiervorschriften.

Mit der Einführung der neuen Anlageklasse ermöglicht Bitpanda von nun an Millionen von Menschen eine noch umfassendere Portfoliodiversifizierung.

Steelcoin: Der erste Security-Token auf Bitpanda

Steelcoin ist der erste Security-Token, der Stahl auf die Ethereum-Blockchain bringt. Im Jahr 2022 in Österreich entwickelt, bietet Steelcoin Investoren die Chance, an der Preisentwicklung ausgewählter Stahlprodukte teilzuhaben. Dabei handelt es sich um Produkte, die maßgeblich zum Aufbau der modernen Welt beitragen. In enger Zusammenarbeit mit der Stahlhandelsgruppe Frankstahl profitiert Steelcoin von jahrzehntelanger Expertise im Stahlmarkt.

Das Listing eröffnet Bitpanda-Nutzern eine neue Möglichkeit, über einen regulierten, Blockchain-basierten Vermögenswert in den Rohstoffmarkt zu investieren.

Marcel Javor, CEO von Steelcoin, ergänzt: "Stahl ist einer der meistgehandelten Rohstoffe weltweit, doch im Gegensatz zu Gold oder Eisenerz bleibt Stahl eine unterschätzte Investitionsmöglichkeit. Mit Steelcoin verwandeln wir Stahl in einen digitalen Vermögenswert und machen ihn für alle zugänglich. Durch die Zusammenarbeit mit Bitpanda bündeln wir unsere Stärken und bieten eine nahtlose und zuverlässige Möglichkeit, in den Stahlmarkt zu investieren.“

Bitpanda bietet mehr Investitionsmöglichkeiten für Anleger, auch B2B-Partner profitieren von Security-Token

Die Einführung von Security-Token bei Bitpanda bietet Anlegern zahlreiche Vorteile. Sie ermöglichen den Zugang zu klassischen Finanzanlagen in digitaler Form, wodurch die Diversifikation des eigenen Portfolios vereinfacht wird. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Anteile an teuren Vermögenswerten wie Immobilien oder Rohstoffen zu erwerben (sogenanntes Bruchteilseigentum). Auf diese Weise können auch kleinere Investitionsbeträge genutzt werden, um von diesen Anlageklassen zu profitieren.

Auch Bitpandas B2B-Partner, darunter Banken, Fintechs und Kryptounternehmen, können über Bitpanda Technology Solutions von der neuen Anlageklasse profitieren und den Zugang zu Security-Token ihren Endkunden anbieten. Der erste auf der Bitpanda-Plattform

verfügbare Token ist Steelcoin. In Zukunft sollen weitere Security-Token auf der Bitpanda- Plattform integriert werden.

Herausgeber von Security Token können sich direkt an Bitpanda wenden, um ihre digitalen Assets auf der Plattform listen zu lassen.

Über Bitpanda

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und genießt bereits das Vertrauen von über 5 Millionen Nutzern und Dutzenden institutioneller Partner. Bitpanda besitzt Lizenzen in mehreren Ländern und hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit lokalen Regulierungsbehörden, um Vermögenswerte sicher und geschützt aufzubewahren. Dies macht Bitpanda zu einem der sichersten und am strengsten regulierten Finanzinstitute der Branche. Neben seinem Hauptsitz in Wien unterhält Bitpanda Niederlassungen in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest. www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram

Über Steelcoin

Steelcoin ist der erste Security Token, der Stahl auf die Ethereum-Blockchain bringt - und der erste Security Token auf Bitpanda. Als reguliertes, übertragbares Wertpapier gemäß der EU- Prospektverordnung ist Steelcoin an den Wert bestimmter Stahlprodukte gebunden und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung der Stahlpreise zu partizipieren. Stahl ist für Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar und prägt unsere Welt, vom Transport bis zum Bau, von der Infrastruktur bis zu Maschinen - Stahl ist überall und kann alles sein. Steelcoin wurde im Jahr 2022 in Österreich entwickelt und arbeitet eng mit dem Stahlhandelskonzern Frankstahl zusammen. www.steelcoin.com | Twitter | Linkedin | Instagram

