Expo Fruits Basel: «Obstvielfalt geniessen!»

Entdecken und erleben Sie am 18. und 19. Oktober 2025 die spannende Vielfalt der Obstsorten in der Markthalle Basel!

Seit 40 Jahren engagiert sich FRUCTUS für die Förderung und den Erhalt der Obstsortenvielfalt. Dieses Jubiläum gibt Anlass eine grössere Obstsortenausstellung mit rund 700 verschiedenen Sorten zu präsentieren.

Die Expo Fruits Basel umfasst zudem die Europom® 2025, bei welcher Partnerorganisationen von FRUCTUS aus verschiedenen europäischen Ländern ihre typischen Obstsorten und in diesem Jahr auch Obstspezialitäten vorstellen. Die Markthalle organisiert am Samstag den «Öpfeltag» und ein Cider-Festival.

Die Expo Fruits Basel findet unter dem Motto «Obstvielfalt geniessen!» statt. Es gibt eine grosse Palette von Obstprodukten zu sehen, zu geniessen und zu kaufen. An verschiedenen Degu-Points in der Ausstellung sind die Früchte auch geschmacklich erlebbar. Neben der Sortenschau bietet die Expo Fruits Basel ein buntes Rahmenprogramm mit Workshops, Fachvorträge, Aktivitäten, Infoständen, Verkaufsständen, einer Kochvorführung, vielen Genussmöglichkeiten und Aktionen speziell für Kinder.

Die Ausstellung lädt also nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Mitmachen, Probieren und Entdecken ein – ein Blick ins Programm verrät mehr: Kommen Sie an den verschiedenen Degu-Points auf den Geschmack und lassen Sie sich überraschen, welche Unterschiede die Sorten in Bezug auf Zucker- und Säuregehalt, Bitterkeit oder Rauschaligkeit aufweisen.

In einer Live-Kochvorführung des FoodCultureLabs der Fachhochschule Nordwestschweiz, wird gezeigt, wie man aus alten Obstsorten modernes Streetfood zaubern kann. Das Rahmenprogramm der Europom® bietet Impulsvorträge zur Erhaltung, Beschreibung, Züchtung und Sensorik. Die Künstlerin und Pomologin Brigitte Hofherr wird Kunstwerke unter dem Titel „Endangered Portraits - historische Apfel- und Birnensorten“ ausstellen und zwei Kunst-Workshops anleiten, einen für Kinder und einen für Erwachsene. Der «Öpfeltag» am Samstag bietet Aktivitäten, Verkaufs- und Infostände rund um die beliebte, heimische Frucht. Am CIDER FESTIVAL zeigt sich die breite Vielfalt der Schweizer Ciderlandschaft. Der Eintritt ist kostenlos. Die Obstsortenausstellung kann am Samstag bis 22 Uhr besichtigt werden und das CIDER FESTIVAL bis 21:30 Uhr. Das Hauptprogramm der Expo Fruits Basel findet aber zwischen 10 Uhr und 17 Uhr statt.

Rundgang für Medienschaffende am 18. Oktober, 11 Uhr

FRUCTUS lädt Medienschaffende herzlich zu einem kleinen Rundgang durch die Expo Fruits Basel ein, am Samstag, 18. Oktober 2025 um 11 Uhr in der Markthalle Basel. Treffpunkt ist im Raum «Mono» in der Markthalle (vom Haupteingang kommend rechtsseitig). Melden Sie sich bereits jetzt mit einer E-Mail an: nele.kemper@fructus.ch

Fotos und Mediendateien zur Expo Fruits Basel

Fotos und Mediendateien können im Zusammenhang der Berichterstattung über die Expo Fruits Basel und unter Nennung von FRUCTUS als Bildquelle hier heruntergeladen werden:

https://www.fructus.ch/medienseite-expo-fruits-basel/

Folgende Fachpersonen stehen Ihnen für Auskünfte zur Verfügung

Öffentlichkeitsarbeit FRUCTUS: Nele Kemper Öffentlichkeitsarbeit Expo Fruits Basel nele.kemper@fructus.ch 077 811 23 29

Co-Präsident FRUCTUS: Markus Kellerhals OK-Präsident Expo Fruits Basel markus.kellerhals@fructus.ch 079 586 27 92