Der Tag der Schweizer Milch: ein Tag, um auf unterhaltsame Weise zu entdecken und zu degustieren

Am 12. April feiert die Schweiz ihr weisses Gold! Überall im ganzen Land laden die Milchproduzentinnen und -produzenten Konsumentinnen und Konsumenten ein, lokale Milchprodukte zu verkosten und an einer eintägigen Veranstaltung im Zeichen des Geschmacks und der Geselligkeit teilzunehmen.

Seit vielen Jahren bietet der Tag der Schweizer Milch den Konsumentinnen und Konsumenten eine geschmackvolle Erfahrung. Auch in diesem Jahr haben Gross und Klein aus dem ganzen Land Gelegenheit, Milchproduzentinnen und -produzenten zu treffen, Schweizer Milchprodukte zu verkosten und an zahlreichen Animationen teilzunehmen. Darüber hinaus erweitern die Standorte von Swissmilk ihr Angebot. Die Besucher können eine (künstliche) Kuh melken, sich schminken lassen, um eine bunte Erinnerung mitzunehmen, und die Kreationen eines Baristas geniessen.

Weitreichende Partnerschaften

Diese Ausgabe des Tages der Schweizer Milch profitiert von einer starken Zusammenarbeit mit mehreren Akteuren. Aldi Suisse und Lidl Suisse werden Degustationen in fünf ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften organisieren. Emma auf Hoftour, eine Initiative der HAFL, lässt Besucher in das landwirtschaftliche Leben eintauchen, um den Alltag von Züchtern besser zu verstehen (wo). Für die Museen von Moudon prägt der Tag der Schweizer Milch die Ausstellungseröffnung „Amour Vache. À la vie, à la mort“, in der die besondere Bindung zwischen Menschen und Rindern untersucht wird. Agrischa schliesslich, die grosse Graubündener Landwirtschaftsmesse, wird der Schweizer Milch einen speziellen Platz einräumen und deren wesentliche Rolle in der Schweizer Landwirtschaft hervorheben. Der Präsident der Schweizer Milchproduzenten, Boris Beuret, wird in der Stadt Basel an den Festlichkeiten teilnehmen und dort auch Vertreter der MIBA Genossenschaft treffen.

Der Wert der Schweizer Milch

Milch und Milchprodukte sind wichtiger Bestandteil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Deshalb empfehlen Fachleute drei Portionen täglich. Schweizer Milch bietet aber noch viel mehr: Sie ist ein Naturprodukt, wird auf bäuerlichen Familienbetrieben unter strengen Tierschutzauflagen produziert und nimmt als einheimisches Nahrungsmittel nur kurze Transportwege in Anspruch. Schweizer Milch ist aus gesundheitlicher wie auch aus sozialer und ökologischer Sicht sinnvoll. Im Grasland Schweiz ist sie äusserst standortgerecht und hat eine lange Tradition. Es lohnt sich deshalb, Schweizer Milch und Milchprodukte gegenüber ausländischen Alternativen zu bevorzugen.

Alle Standorte: www.swissmilk.ch/de/nachhaltigkeit/tag-der-schweizer-milch/

Auskünfte Gaëlle Grosjean, Projektleiterin Events & Messen 031 359 57 81 Christa Brügger, Leiterin Kommunikation 031 359 52 14