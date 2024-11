Huawei Technologies Co., Ltd.

China Unicom Beijing und Huawei kündigen das weltweit erste groß angelegte integrierte intelligente 5G-Advanced-Netz an

China Unicom Beijing und Huawei hielten eine Veranstaltung mit dem Titel „5G Capital on the Way – Lighting Up Beijing with 5G-Advanced" ab, um ihre Einrichtung des weltweit ersten groß angelegten integrierten intelligenten 5G-Advanced-Netzes anzukündigen. Das Netzwerk unterstützt einen weltweit führenden intelligenten 5G-Advanced-Gewerbekomplex mit integrierter Hoch- und Niederbandvernetzung im Workers' Stadium. Darüber hinaus wurde ein Maßstab für das branchenweit erste groß angelegte 10-Gigabit-5G-Advanced-Netz mit integrierter Luft-Boden-Kommunikation im malerischen Gebiet der Großen Mauer gesetzt und damit eine Innovationsbasis für die Wirtschaft in niedriger Höhe geschaffen. Diese Entwicklungen werden Nutzern in Beijing ein besseres Nutzererlebnis bieten.

Das kommerzielle 3CC-Netz im Ultra-Großmaßstab deckt über 10 Millionen Menschen ab und liefert Beijing 5G-Advanced.

Auf der Suche nach groß angelegten 5G-Advanced-Netz-Benchmarks haben China Unicom Beijing und Huawei ein ultragroßes kommerzielles Drei-Komponenten-Carrier-Netz (3CC) für 5G Advanced aufgebaut, das Stadien, Schulen, landschaftlich reizvolle Gebiete, U-Bahn-Stationen, Gewerbegebiete, Wohngebiete und andere Arten von Einrichtungen in Beijing abdeckt. Das Netz bietet eine vollständige 5G-Abdeckung und eine 85%ige 5G-Advanced-Abdeckung für das Gebiet innerhalb der 4. Ringstraße von Bejing und des städtischen Verwaltungszentrums von Bejing und unterstützt effektiv Dienste wie immersive Videos, UHD-Live-Streaming und Cloud-Gaming. Darüber hinaus hat China Unicom Bejing alte Telefonzellen renoviert und an das 5G-Advanced-3CC-Netz angeschlossen, so dass Passanten mit nur einem Klick Navigations- und Fahrservices nutzen oder Notdienste anrufen können, wovon unzählige Menschen in der Stadt profitieren.

Das weltweit führende integrierte Hoch- und Niederband-5G-Advanced-Netz unterstützt einen kommerziellen Komplex im Workers' Stadium.

China Unicom Beijing, Sinobo, GTVerse und Huawei haben im Arbeiterstadion ein weltweit führendes integriertes 5G-Advanced-Netzwerk geschaffen. Eine große Anzahl von 5G-Advanced 3CC-Standorten wurde sowohl innerhalb als auch außerhalb des Stadions eingerichtet, sodass das 10-Gigabit-5G-Advanced-Netz den weltweit größten Frequenzbereich unterstützt. In Praxistests wurde eine Downlink-Spitzenrate von 11,2 Gbit/s gemessen, die es einer Menschenmenge von bis zu 68.000 Personen ermöglichte, gleichzeitig und reibungslos 1080p-Videos anzusehen. Die Uplink-Spitzenrate erreichte inzwischen 4 Gbit/s, was für die Unterstützung von Diensten wie der flachen UHD-Kompression ausreicht. China Unicom Beijing hat außerdem innovative Verfahren für das Internet der Fahrzeuge (IoV), das Internet der Dinge (IoT) und das Split-Rendering der erweiterten Realität (XR) entwickelt und damit das Potenzial von 5G-Advanced für alle Branchen unter Beweis gestellt.

Die 10-Gigabit-5G-Innovationsbasis für die Wirtschaft in niedrigen Höhenlagen treibt die wirtschaftliche Entwicklung in Yanqing voran

In der malerischen Gegend der Großen Mauer haben die Beijinger Bezirksregierung Yanqing und China Unicom Beijing gemeinsam 10jin-Gigabit-5G-Advanced-Basisstationen in großem Maßstab eingerichtet. Dies ermöglicht eine ununterbrochene Netzabdeckung sowohl am Boden als auch im Luftraum in geringer Höhe (unter 300 Metern). Die integrierte Nutzung des Hoch- und Niederbandspektrums ermöglicht es dem Netz, deterministische, hochzuverlässige und hochwertige Dienste anzubieten. Darüber hinaus werden die Bemühungen um die Erforschung von Einsatzszenarien in geringer Höhe in den Bereichen Tourismus, Logistik, Notfallrettung und Schutz landschaftlich reizvoller Gebiete unterstützt, um die Sicherheit und die Entwicklung der Wirtschaft in geringer Höhe zu fördern.

End-to-End-Automatisierung ermöglicht 5G-Advanced-Standortbereitstellung innerhalb von Minuten und KI-gesteuerte intelligente Optimierung

Auf der Grundlage seiner intelligenten 5G-Betriebsplattform hat China Unicom Beijing einen End-to-End-Selbstbereitstellungsprozess für 5G-Advanced-Standorte in leichtgewichtigen Szenarien eingerichtet und damit die Bereitstellungszeiten von Tagen auf Minuten verkürzt. Der Bereitstellungsprozess erfordert keine manuellen Eingriffe, was die Cybersicherheitsrisiken erheblich verringert. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine automatische End-to-End-Optimierung von 5G-Advanced-Basisstationen auf der Grundlage von Nutzerdienstdaten realisiert, einschließlich KI-gestützter Optimierung von Bereitstellung, Diensten, Iteration und Inspektion. China Unicom Beijing ist der weltweit erste Netzbetreiber, der die Selbstbereitstellung und Selbstoptimierung von Netzen in leichtgewichtigen Szenarien implementiert. Darüber hinaus hat das Unternehmen Rechenleistung in den Basisstationen eingesetzt, um ein verteiltes, KI-gesteuertes Management zu realisieren und so zum Aufbau eines digitalen und intelligenten Ökosystems beizutragen, das auf Cloud-basierter Zusammenarbeit beruht.

Yang Lifan, stellvertretender Generaldirektor von China Unicom Beijing, sagte: „Große Bandbreiten können das Nutzererlebnis schnell verbessern. Nur durch die Bereitstellung von 10-Gigabit-Netzkapazitäten können wir ein Gigabit-Erlebnis für alle Nutzer garantieren. Dieses Mal haben wir ein groß angelegtes integriertes intelligentes 5G-Advanced-Netz aufgebaut, um allen China Unicom-Nutzern in Beijing ein besseres Erlebnis zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf der Grundlage der fortschrittlichen Technologien von Huawei und unserer intelligenten Betriebsfähigkeiten den Nutzern in Beijing in Zukunft ein immer besseres Netzerlebnis bieten werden."

Li Jie, Präsident des Bereichs 5G<E TDD von Huawei, sagte: „Während das ,5G Capital'-Projekt in sein fünftes Jahr geht, fühle ich mich geehrt, dass die neuen 5G-A-ALösungen von Huawei China Unicom Beijing dabei unterstützt haben, seine weltweite Führungsposition beim Aufbau von 5G-Advanced-Netzen zu behaupten. Dies wird durch den Anfang dieses Jahres gestarteten groß angelegten 5G-Advanced-Netzbenchmark und den heutigen Start des weltweit ersten groß angelegten integrierten intelligenten 5G-Advanced-Netzes belegt. Huawei wird weiterhin innovativ sein und China Unicom Beijing beim Aufbau von inklusiven und qualitativ hochwertigen 5G-Advanced-Netzen unterstützen, um weitere Chancen im Zeitalter der KI-gestützten Mobilfunknetze zu nutzen."

