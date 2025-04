LID Pressecorner

Neuer Geschäftsführer Le Grand Pré SA und IP-SUISSE Association Romande

Der Vorstand der IP-SUISSE freut sich mit Thomas Schick einen Nachfolger mit ausgewiesener Erfahrung für die Leitung der Weichkäserei Le Grand Pré SA und der IP-SUISSE Association Romande gefunden zu haben. Er folgt auf Jacques Demierre und wird seine Tätigkeit am 1. August 2025 aufnehmen.

Thomas Schick verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Lebensmittelbranche. Als ehemaliger Teamleiter in der Geflügelabteilung der Micarna SA und aktueller Leiter des Micarna-Geschäftsbereichs Optisol in Vétroz VS bringt er fundierte Branchenkenntnisse, Organisationsstärke und Führungserfahrung mit.

Als ausgebildeter Landwirt und ehemaliger Käsereimilchproduzent identifiziert er sich stark mit IP-SUISSE und der Käserei Le Grand Pré SA. Er ist zweisprachig (Deutsch/Französisch) und führt mit seiner Familie einen Landwirtschaftsbetrieb in Murten.

Für weitere Auskünfte: Christophe Eggenschwiler, Geschäftsführer IP-SUISSE: 031 910 60 00