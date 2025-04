Lavazza

LAVAZZA STELLT TABLÌ VOR, DIE ZUKUNFT AUS 100% KAFFEE

DIE EINZELPORTIONS-INNOVATION, DIE EINE NEUE ART DES KAFFEEGENUSSES ERÖFFNET

Auf der Milano Design Week 2025 präsentiert die Lavazza Gruppe eine Vorschau auf Tablì, das innovative System, das ein neues '100% Kaffee' Erlebnis bietet.

Nicht nur für Lavazza, das in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen feiert, sondern auch für die gesamte Branche ist das System Tablì von großer Bedeutung. Es eröffnet ein neues Produktsegment in der Welt des Kaffees und stellt eine Lösung dar, die es bisher auf dem Markt noch nicht gab.

Als Ergebnis eines fünfjährigen Forschungs- und Entwicklungsprogramms und mit mehr als 15 Patenten ist Tablì die Zukunft des Einzelportionskaffees, ein Schlüsselelement des globalen Kaffeemarktes, sowohl was das Wachstum als auch die Anpassung an neue Verbraucherbedürfnisse betrifft, und bietet praktische und hochwertige Lösungen für den Kaffeekonsum zu Hause.

Tablì besteht aus einem reinen „Kaffee-Tab" und einer speziell entwickelten Maschine mit einem hochmodernen Abgabesystem für ein zukunftsweisendes Konsumerlebnis. Tablì ist die erste 100%ige Kaffeetablette, das Ergebnis einer perfekten Synergie zwischen Forschung und Design, geschaffen, um das Aroma, die Farbe und den unverwechselbaren Geschmack des Kaffees in einer umfassenden sensorischen Erfahrung freizusetzen.

Lavazza wurde 1895 in Turin gegründet und befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Seine weltweite Präsenz auf 140 Märkten mit 8 Produktionsstätten in 5 Ländern ist das Ergebnis von 130 Jahren Wachstum. Heute ist die Gruppe einer der führenden Akteure in der globalen Kaffeeszene mit einem Portfolio von Spitzenmarken, die auf ihren jeweiligen Märkten führend sind, darunter Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse, und ist in allen Geschäftsbereichen tätig.

Lavazza hat die Kunst des Kaffees von Anfang an kultiviert und ein einfaches Getränk in einen authentischen Ausdruck des Lebensstils verwandelt, der mit der Exzellenz des „Made in Italy" und dem Versprechen, „jeden Morgen eine bessere Welt zu erwecken" einhergeht.

