Die Schweizer Hagel expandiert nach Portugal

Zürich, Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft [Schweizer Hagel], März 2025

MEDIENMITTEILUNG

Die bäuerliche Genossenschaft mit über 140 Jahren Erfahrung im Bereich Agrarversicherungen, tritt in den portugiesischen Markt ein. Das Unternehmen, das bereits in der Schweiz, Frankreich und Italien tätig ist, erweitert ihre Präsenz unter dem Namen SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE – SUCURSAL EM PORTUGAL.

Der Markteintritt erfolgt durch die Übernahme von Safe-Crop, Lda., einem auf Agrarversicherungen spezialisierten Maklerbüro, das 2020 von Filipe Charters de Azevedo gegründet wurde. Er übernimmt nun die Rolle des Generalbevollmächtigten der neuen Niederlassung.

Strategische Expansion für mehr Resilienz

„Als Unternehmen im Besitz von Landwirtinnen und Landwirten verstehen wir die Sprache sowie die Sorgen und Herausforderungen der ländlichen Bevölkerung bestens“, erklärt Adrian Aebi, CEO der Schweizer Hagel. Die Expansion nach Portugal sei ein wichtiger Schritt zur Risikodiversifikation und Stärkung der Unternehmensresilienz. Aebi betont zudem das Potenzial des Marktes: „Portugal bietet eine grosse Chance, insbesondere angesichts der hohen Schutzlücke bei den Pflanzenversicherungen.“

Ein starker Partner für Portugals Landwirtschaft

Filipe Charters de Azevedo sieht die portugiesische Landwirtschaft im Wandel: „Neue Praktiken und ein optimiertes Wassermanagement steigern Produktivität und Wertschöpfung.“ Schweizer Hagel werde in Portugal zum verlässlichen Partner, um Landwirtinnen und Landwirte vor Wetterrisiken zu schützen und ihre wirtschaftliche Stabilität zu sichern.

„In jedem Land, in dem wir tätig sind, bieten wir zuverlässigen Schutz vor Unwetterschäden und stärken so die Sicherheit und Stabilität der Landwirtschaft“, erklärt Filipe Charters de Azevedo. Mit einem klaren Fokus auf Pflanzenversicherungen unterstützt das Unternehmen die Landwirtschaft umfassend. „Unser Ziel ist eine langfristige Partnerschaft – wir stehen Seite an Seite mit den Produzentinnen und Produzenten“, betont er abschliessend.

Die Schweizerische Hagel-Versicherungs- Gesellschaft, Genossenschaft, bietet national und international umfassende Versicherungsdeckungen für Pflanzen und Tiere an. Vor 145 Jahren von den Schweizer Bäuerinnen und Bauern gegründet, treibt die Schweizer Hagel heute den Wandel in der Agrarversicherungsbranche voran. Sie bietet neben dem Versicherungsschutz für landwirtschaftliche Kulturen auch Versicherungen gegen Tierepidemien bei Schweinen, Milchvieh und Geflügel an. Als Genossenschaft schüttet sie Überschüsse an ihre Mitglieder in Form von Prämienrückvergütungen aus. Die Schweizer Hagel hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und beschäftigt im In -und Ausland rund 100 Mitarbeitende zzgl. über 900 nebenamtliche Agentinnen und Agenten sowie Expertinnen und Experten. Weitere Informationen zur Schweizer Hagel finden Sie unter www.hagel.ch

Kontakt: Adrian Aebi, Direktor, und Esther Böhler, Mediensprecherin, Tel. 044 257 22 11