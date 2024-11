Betty Bossi

Santé et satiété Vitamines & protéines: le nouveau guide de Betty Bossi vous aidera à perdre quelques kilos

Communiqué de presse | Zurich, le 21 novembre 2024

NE PAS PUBLIER AVANT LE: vendredi 27 décembre 2024 (date de sortie du livre)

Le nouveau guide de Betty Bossi vous aidera à perdre quelques kilos

Manger à sa faim tout en perdant du poids: avec le nouveau livre de Betty Bossi «Santé et satiété Vitamines et protéines», profitez trois fois par jour de délicieuses recettes riches en vitamines, en minéraux, en fibres et en protéines. Mangez à votre faim trois fois par jour et faites fondre les kilos. L’ouvrage vous permettra de maintenir votre bonne humeur tout en perdant du poids. Dans le nouveau guide de la série à succès «Santé et minceur» de Betty Bossi, vous trouverez 85 délicieuses recettes. Il présente également les informations les plus récentes en matière de vitamines, de protéines et d’autres nutriments sains, ainsi qu’un planificateur de repas sur sept semaines.

Prix: à partir de CHF 29.95

Viviane Bühr, responsable Communication d’entreprise Betty Bossi, Tél. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch