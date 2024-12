LID Pressecorner

Jubiläums-Stierenmarkt – ein Grund zum Feiern!

Mutterkuh Schweiz feiert am 15. und 16. Januar 2025 den 100. Stierenmarkt. Im Mittelpunkt steht die neuste Stieren-Generation. Zum Jubiläum finden spezielle Stieren-Vorführungen und Züchterehrungen statt. Die Besuchenden dürfen sich auf prächtige Stiere und eine enorme Vielfalt der Fleischrinderzucht freuen.

Der erste Stierenmarkt für Fleischrinderrassen fand 1980 in Witzwil / BE statt. Zu Beginn wurde jedes Jahr im Herbst eine Auktion durchgeführt, ab 1992 waren es dann zwei und seit 2002 sind es jährlich drei Märkte. Jährlich werden an den drei Anlässen 170 bis 200 Stiere aufgeführt. Der langjährige Mittelwert des Verkaufspreises liegt zwischen CHF 5'000 und 6'000. Die Verkaufserfolge und die Anzahl KB-Besamungen zeigen, dass die Fleischrinderzucht einen beachtlichen Stellenwert erreicht hat.

Die Jubiläumsfeier am 15. Januar 2025 findet anlässlich des Züchterabends statt. Nebst den Champion-Wahlen, der Verleihung des Herdbook-Awards und den Züchterehrungen von Swissgenetics erwartet die Gäste eine Ehrung der Zuchtbetriebe mit den meisten Stieren sowie eine spezielle Präsentation mit Stieren von über 10 verschiedenen Rassen.

Championstiere und Auktion

Die Auktion findet am 16. Januar 2025 statt. Diese wird wie gewohnt als Hybrid-Auktion durchgeführt und ist eine optimale Gelegenheit, einen anerkannten und vielversprechenden Fleischrassenstier für die Zucht oder Produktion zu kaufen. Ab 9.30 Uhr werden die Champion-Stiere präsentiert, anschliessend folgt die Auktion mit insgesamt 68 Stieren von sieben verschiedenen Fleischrinderrassen und von 37 Zuchtbetrieben. Die Rassenverteilung sieht wie folgt aus: 25 Stiere gehören zur Rasse Angus, 27 Stiere zur Rasse Limousin, 10 Stiere zur Rasse Simmental, ein Stier zur Rasse Aubrac, drei Stiere zur Rasse Charolais, ein Stier zur Rasse Dexter und ein weiterer Stier zur Rasse OB.

Alle weiteren Informationen sind unter www.mutterkuh.ch zu finden:

Tagesprogramme

Anmeldung für den Züchterabend mit Jubiläumsfeier (Anmeldefrist: 10.01.2025)

Bestellung Stierenmarkt-Katalog (online ab 24.12.2024)

Link zum Livestream und zur Online-Auktion

Kontakt: Svenja Strasser, Herdebuch Mutterkuh Schweiz, Tel. 056 462 33 55