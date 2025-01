Graubünden Ferien

Perfekter Start in ein grosses Sportsjahr

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Neujahrsapéro 2025 von Graubünden Ferien: Perfekter Start in ein grosses Sportsjahr

Der Ferienkanton Graubünden kann auf sehr erfolgreiche Festtage zurückblicken. Der Start in das neue Tourismusjahr ist geglückt. Am Neujahrsapéro von Graubünden Ferien in Chur hielt die Branche Ausblick auf ein sportliches 2025 mit zwei kommenden Schneesport-Weltmeisterschaften in Graubünden und einem MTB-Heimweltcup.

Am traditionellen Neujahrsapéro von Graubünden Ferien am 3. Januar 2025 in Chur konnte Präsident Jürg Schmid auf einen höchst erfreulichen Jahreswechsel zurückblicken. Laut einer aktuellen Umfrage bei den Destinationen überstieg die Zahl der Gäste in den Wintersportregionen Graubündens über Weihnachten und Neujahr jene vom Vorjahr. Sämtliche Ferienregionen berichten von einem erfolgreichen touristischen Geschäft über die Festtage 2024/25. In einigen Destinationen waren die Hotels so gut wie ausgebucht. Das perfekte Wetter sorgte zudem für viele Tagesgäste. Die Rhätische Bahn verzeichnete teils sehr hohe Frequenzen in den Zügen. Auch für den weiteren Verlauf der Wintersaison sind die Buchungen sehr gut.

Die Nummer 1 für Inlandferien

«Der Winterstart ist äusserst geglückt», freute sich Jürg Schmid vor 140 Gästen aus der Wirtschaft, der Politik, der Kultur und der Gesellschaft Graubündens. Graubünden sei mit Abstand die beliebteste Ferienregion der Schweizer*innen. Die nächste Epoche des globalen und auch des Bündner Tourismus werde durch das Finden kluger und umsichtiger Lösungen im Management der Wachstumsherausforderungen geprägt sein. «Antworten auf die ökologische Nachhaltigkeit, den Mitarbeitendenmangel, die Wohnungsknappheit unserer Mitarbeitenden und die sinkende Tourismusakzeptanz sind Pflicht und Notwendigkeit», so Schmid.

Regierungspräsident Marcus Caduff betonte in seiner Rede die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dieser stärkt die Widerstandsfähigkeit einer Gemeinschaft oder eines Staates in Krisensituationen und ermöglicht Veränderungsprozesse zum Wohle aller. Laut dem Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales ist der gesellschaftliche Zusammenhalt eine zentrale Voraussetzung für die Stabilität einer Gesellschaft und damit auch eines Staates. Dies wiederum ist entscheidend für die wirtschaftliche Prosperität und bildet die Basis für den touristischen Erfolg.

Zwei Weltmeisterschaften bei Gian und Giachen

Die Höhepunkte der Wintersaison 2024/25 bilden gleich zwei Weltmeisterschaften in der Heimat von Gian & Giachen, der touristischen Werbebotschafter Graubündens. In Lenzerheide finden vom 11. bis 23. Februar 2025 die Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Einen Monat später vom 17. bis zum 30. März 2025 sind das Engadin und St. Moritz Gastgeber der Freestyle-Weltmeisterschaften. Am Neujahrsapéro von Graubünden Ferien erhielten die Gäste durch die Veranstalter einen Ausblick auf die beiden sportlichen Grossveranstaltungen.

Später im Jahr, vom 19. bis 21. September 2025 steht der Mountainbike-Heimweltcup in Lenzerheide auf dem Programm. MTB-Profi Nino Schurter bestreitet 2025 seine vielleicht letzte Weltcupsaison inklusive Weltmeisterschaft. Am Neujahrsapéro gab Schurter, der für Graubünden auch als Fairtrail-Botschafter auftritt, Einblick in seine Gefühlswelt vor seinem womöglich letzten Weltcup-Rennjahr. «Ich hoffe auf einen guten Saisonstart und nehme Rennen für Rennen», erklärte Schurter im Gespräch mit Moderator und Komiker Fabian Unteregger. «Ein Sieg am Heimweltcup in Lenzerheide wäre natürlich ein Highlight.»

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Mobil +41 79 938 93 33 luzi.buerkli@graubuenden.ch