Marketing & Storytelling – Wie man Hochstamm-Produkte gut auf dem Markt positioniert.

FRUCTUS feiert 2025 das 40-Jahre-Jubiläum des Engagements für die Obstsortenvielfalt. Zum Auftakt dieses besonderen Jahres läd FRUCTUS am Freitag 31. Januar 2025 zur Jubiläums-Tagung: "Marketing & Storytelling: Wie man Hochstamm-Produkte gut auf dem Markt positioniert" ein. Thematisch setzt sich die Tagung mit innovativen Hochstamm-Produkten und Vermarktungsstrategien auseinander. Der Tag wird geprägt von vielfältigen Referierenden aus den Bereichen Marketing, Landwirtschaft, Gastronomie, IT und Fotografie. Der Nachmittag wird mit vier praxisorientierten Workshops interaktiv gestaltet. Bitte geben Sie ihre Präferenz bei der Anmeldung an. Die Tagung wird simultan übersetzt (Deutsch/Französisch bzw. Französisch/Deutsch).

Die Jubiläums-Tagung richtet sich an alle, die sich für den Erhalt von Hochstämmen und alten Obstsorten interessieren, sowie insbesondere an Produzierende von Hochstammprodukten, Pomologinnen und Pomologen, Fördererinnen und Förderer von FRUCTUS, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Beratung, Aktive aus NGOs und Gartenbaufirmen der Hochstamm-Branche.

Interessierte nutzten zur Anmeldung vor dem 6. Januar das Formular auf der https://www.fructus.ch/fachtagung/ bzw. melden sich Montag oder Dienstag telefonisch unter +41 (0)44 518 03 40. Die Teilnahmegebühr beträgt 90.- CHF für Nicht-Mitglieder und 70.- CHF für Mitglieder von Fructus.

Nele Kemper (Öffentlichkeitsarbeit FRUCTUS)

FRUCTUS, die Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten, ist ein gemeinnütziger Verein mit über 1100 Mitgliedern. Er wurde 1985 gegründet und verbindet Obstfachleute und Obst-Interessierte auf nationaler und internationaler Ebene.

FRUCTUS ist die Kompetenzorganisation für alte Obstsorten und den Hochstamm-Obstbau. Sie beschreibt und bewertet die Eigenschaften von alten Obstsorten im Hinblick auf ihre Nutzung, sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Vielfalt der Obstsorten und trägt dazu bei, die Biodiversität im Bereich Nutzpflanzen zu erhalten. www.fructus.ch

Nele Kemper Öffentlichkeitsarbeit FRUCTUS Jubiläumstagung und weitere Anlässe 044 518 03 42 nele.kemper@fructus.ch

Markus Kellerhals Co-Präsident Vereinigung FRUCTUS Vereinigung FRUCTUS und ihre Projekte 079 586 27 92