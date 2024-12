LID Pressecorner

Johannes Burkard wird neuer SVIAL-Geschäftsführer

Medienmitteilung des SVIAL - Zollikofen, 5. Dezember 2024

Johannes Burkard übernimmt per 1. Januar 2025 die Geschäftsführung des Berufsverbandes SVIAL. Er tritt die Nachfolge von Marcel Anderegg an, der den Berufsverband nach mehr als drei Jahren in Richtung Südamerika verlässt.

Ab Januar 2025 leitet der Lebensmittelwissenschaftler Dr. Johannes Burkard den Berufsverband SVIAL. Der 32-Jährige übernimmt die Geschäftsführung in einem 50-Prozent-Pensum. Als ETH-Absolvent arbeitet er zudem als CTO bei der CHoNova AG, einem ETH-Spin-off, das aus fünfzehn Jahren Forschung in der Schokoladenproduktionstechnologie hervorgegangen ist.

Burkard ist der erste Lebensmittelwissenschaftler an der Spitze des Agro-Food-Netzwerks. Nach der Gründung im Jahr 1901 waren während 70 Jahren die Mitglieder ausschliesslich Agrarwissenschaftler. Im Jahr 1972 öffnete sich der Verband den Lebensmittelwissenschaftler:innen.

Marcel Anderegg, der den Auftritt des SVIAL während der letzten dreieinhalb Jahre engagiert geprägt hat, wird mit seiner Familie eine längere Reise nach Südamerika antreten. Gemeinsam mit dem Vorstand, der Kommission und dem Team auf der Geschäftsstelle ist es ihm gelungen, attraktive Angebote, Events sowie Netzwerkveranstaltungen für die Mitglieder anzubieten und den SVIAL frischer, digitaler und jünger zu präsentieren.

SVIAL – der Berufsverband im Agro-Food-Bereich

Als Berufsverband für Hochschulabsolvent:innen im Agro-Food-Bereich engagiert sich der Schweizerische Verband der Ingenieur-Agronom:innen und der Lebensmittel-Ingenieur:innen (SVIAL) seit mehr als 120 Jahren für die Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb des Schweizer Ernährungssystems. Dabei beleuchtet er neue Entwicklungen und innovative Trends, informiert aus einem grossen Netzwerk und bringt Menschen mit vielfältiger Fachexpertise zusammen. Für den Berufsnachwuchs, die Studierenden der Agrar- und Lebensmittelwissenschaften, hat der SVIAL spezielle Aktivitäten. Dabei vermittelt er ihnen wertvolle Kontakte in die Arbeitswelt und unterstützt er sie beim Berufseinstieg. Über seine Kommunikationskanäle und dank der Medienpartnerschaft mit foodaktuell versorgt er seine Mitglieder stets mit den wichtigsten Informationen aus der Branche. Als Alleinaktionär des Lehrmittelverlages Edition-lmz AG engagiert er sich zudem in der Berufsbildung für die Grundbildung der Berufsfelder der Land- und Milchwirtschaft sowie des Gartenbaus.

Kontakt: Andreas Hügli, Gesamtgeschäftsführer SVIAL und Edition-lmz AG, Tel. 031 910 50 64, a.huegli@edition-lmz.ch www.svial.ch