Ein regionales Znüni am Tag der Pausenmilch

Bern, 2. September 2024

Seit 2001 bringt der Tag der Pausenmilch Milch und Freude in Schweizer Schulen. Am 24. Oktober 2024 ist es in der italienischen Schweiz und am 31. Oktober in der Romandie und Deutschschweiz wieder so weit: Zahlreiche engagierte «Pausenmilchfrauen» des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands werden den Kindern in der grossen Pause Milch ausschenken.

Der Tag der Pausenmilch (TdPM) ist fester Bestandteil im Schulkalender: Er fördert die gesunde Zwischenverpflegung und schärft das Bewusstsein der Kinder für regionale Lebensmittel. Verankert im Lehrplan 21, ergänzt der TdPM den theoretischen Unterricht zu Ernährung und Nachhaltigkeit praktisch und schafft eine direkte Verbindung zwischen Schüler:innen und lokalen Produzent:innen. Ein Besuch auf dem Bauernhof oder die Nutzung von Lehrmitteln wie «Vom Gras ins Glas» bieten zusätzlichen pädagogischen Mehrwert.

Freiwilligkeit als Grundprinzip

Pausenmilch ist in der Schweiz seit langem eine feste Institution. 1984 wurde die Stiftung Pausenmilch gegründet, und im Jahr 2001 führte die SMP den Tag der Pausenmilch ein. Swissmilk verteilt nicht landesweit Milch an Schulen, sondern unterstützt die Schulen, die aktiv teilnehmen möchten. Initiative und Durchführung liegen bei den Schulen selbst, oft unterstützt durch lokale Landfrauen und Helfer:innen. Dank der freiwilligen Teilnahme und der direkten Unterstützung durch Swissmilk können Schulen den TdPM nach ihren Bedürfnissen gestalten und in die Ernährungserziehung einbauen.

Herausforderungen

Trotz der positiven Absichten steht der Tag der Pausenmilch teils im Gegenwind. Beispielsweise der Trend zu pflanzlicher Ernährung und der wachsende Einfluss von Tierschutzorganisationen stellen Herausforderungen dar. Doch Milch und Milchprodukte gehören zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, wie es vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen und der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird.

Weiterentwicklung und Modernisierung

Swissmilk hat den TdPM kontinuierlich weiterentwickelt. So wurden Anmeldung und Bestellung automatisiert, um den Schulen die Organisation zu erleichtern. Der Tag der Pausenmilch schafft auch heute eine Brücke zwischen Stadt und Land und fördert die gesunde Ernährung der Kinder.

Anmeldung zum Tag der Pausenmilch: swissmilk.ch/pausenmilchbestellung

Weitere Auskünfte Anne Etienne, Projektleiterin Schule & Kita, 031 359 57 54 Christa Brügger, Leiterin Kommunikation SMP, 031 359 52 14