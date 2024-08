LID Pressecorner

Stiftung LuB: 30 Jahre Inklusion in der Landwirtschaft

Medienmitteilung Stiftung Landwirtschaft und Behinderte (LuB) – 27.08.2024

Die Stiftung Landwirtschaft und Behinderte (LuB) verbindet Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, Ost- und Westschweiz sowie Landwirtschaft und Betreuung. Am letzten Samstag hat sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden, Betreuerfamilien, Angehörigen und Partnern ihr 30-Jahre-Jubiläum gefeiert.

Anregende Gespräche, lachende Gesichter und ein gemütliches Beisammensein von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen und von jung bis alt – das war das Jubiläumsfest der Stiftung Landwirtschaft und Behinderte. Rund 240 Menschen feierten am 24. August 2024, auf dem Bauernhof von Toni Seeholzer in Sigigen LU, 30 Jahre Wohnen, Arbeiten und Ausbilden in der Landwirtschaft. Neben vielen unvergesslichen Momenten waren die Highlights des Fests das Kuhfladen-Bingo, die Ehrungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Beeinträchtigung und das riesige Dessertbuffet.

Seit 30 Jahren dabei

Die Geschäftsleiterin Susann Steiner hat die LuB-Mitarbeitenden im Rahmen der Feier mit einem Geschenk geehrt und ihnen für ihre wertvolle Unterstützung und Bereicherung gedankt: „Es ist schön zu sehen, wie die LuB-Familie dank Euch in den letzten 30 Jahren entstanden und gewachsen ist. Wir danken Euch allen für Euren unermüdlichen Arbeitseinsatz und wünschen Euch weiterhin viel Freude beim Zusammenleben mit unseren Betreuerfamilien. Auch ihnen gebührt ein grosses Dankeschön – ohne ihr grossartiges Engagement wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind.“ Der Mitarbeiter Peter Schenk ist sogar seit 30 Jahren stolzer Teil eines LuB-Betriebs im Kanton Bern. «Ich bin gerne bei der LuB weil mir die Arbeit auf dem Hof und der Alp gefällt und ich viele Kollegen habe, die ich am Wochenende und in den Ferien treffe», sagt er.

Die Luzerner Regierungsrätin und Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements, Frau Dr. iur. Michaela Tschuor und der Stiftungsratspräsident Jakob Lütolf betonten in ihren Ansprachen das massgeschneiderte Angebot der Stiftung, das sich an den Bedürfnissen der Menschen mit Beeinträchtigungen orientiert und damit zur Inklusion in der Gesellschaft beiträgt. Wie die Regierungsrätin sagt, braucht es innovative Angebote, damit Menschen mit Beeinträchtigungen ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich leben können.

Dies ist auch ein wichtiges Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention – und LuB leistet mit ihrem Angebot ihren Beitrag dazu, dass Menschen mit Beeinträchtigungen heute und in Zukunft eine sinnvolle Aufgabe und eine familiäre Wohnform finden.

Die Stiftung LuB kurz erklärt

Die Stiftung bezweckt die Förderung, Eingliederung und Beschäftigung von Menschen mit einer Beeinträchtigung in der Landwirtschaft. Sie vermittelt und fördert geeignete Wohnplätze und geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze. Damit bietet die LuB eine professionelle Begleitung der Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Betreuerfamilien. Die Mitarbeitenden mit Beeinträchtigungen werden angemessen entlöhnt und die Betreuerfamilien werden für ihre Betreuungsarbeit entschädigt. Aktuell bietet die LuB ein umfassendes Leistungsangebot mit aktuell 88 Arbeits-, Betreuungs- und Ausbildungsverhältnissen.

Die Stiftung LuB hat in den letzten 30 Jahren einige Meilensteine erreicht:

Aufbau eines umfassenden Freizeitangebots für die Menschen mit Beeinträchtigungen auf den Stützpunkten Tarn und Buttisholz,

ein vielfältiges Weiterbildungsangebot sowohl für Betreuerfamilien wie auch für die Menschen mit Beeinträchtigungen,

Aufbau von beruflichen Massnahmen für Menschen mit Beeinträchtigungen und

Trägerschaft der Ausbildung zur Hofmitarbeiterin und zum Hofmitarbeiter an der Landwirtschaftlichen Schule Strickhof.

Weitere Informationen über die Stiftung LuB und ihre Angebote finden Sie unter www.lub.ch.

Kontakt Susann Steiner, Geschäftsleiterin Stiftung LuB, 056 462 51 72, susann.steiner@lub.ch

