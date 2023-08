Minergie

Medienmitteilung, 30.08.2023

Minergie-Zertifikat für die Swiss Life Arena: Ein Eishockeystadion mit Vorbildcharakter in Sachen Energieeffizienz

Altstetten, 29.08.2023 – Die Swiss Life Arena wurde mit dem Minergie-Zertifikat für ihre hervorragenden Eigenschaften in der Energieeffizienz, im Komfort und im Klimaschutz ausgezeichnet. Das Zertifikat würdigt das kontinuierliche Engagement der Eigentümerschaft und Betreiberin für umweltfreundliche Praktiken und innovative Energielösungen. Effiziente Gebäudetechnologien, erneuerbare Energiequellen und hohe Aufenthaltsqualität für Sportlerinnen, Sportler und Gäste sind Kernpunkte des nachhaltigen Ansatzes. Das schweizweit anerkannte Minergie-Zertifikat bestätigt die Swiss Life Arena als Vorreiterin im Streben nach energieeffizientem Betrieb und Umweltschutz im Veranstaltungsbereich.

Christian Stünzi, Leiter Zertifizierung & Qualität Minergie, übergab am 29. August das Zertifikat an Bruno Vollmer, Chief Operating Officer der ZSC Lions AG, der sich herzlich dafür bedankte: «Wir sind stolz darauf, das Minergie-Zertifikat entgegennehmen zu dürfen. Es ist eine Anerkennung unserer fortlaufenden Bemühungen, die Swiss Life Arena zu einem Musterbeispiel für Nachhaltigkeit im Veranstaltungsbereich zu machen».

Die Projektverantwortlichen der Swiss Life Arena haben sich von Beginn weg für die Förderung von Umweltbewusstsein in der Planung, der Realisierung und dem technischen Betrieb engagiert. Das Energiekonzept gewährleistet ökologische Nachhaltigkeit und weiss durch innovative Ansätze Synergien zu nutzen, was nicht zuletzt auch aus ökonomischer Sicht Sinn ergibt.

Von der Fassade bis zu den Eisfeldern

Die einzigartige Sichtbetonfassade, die wie ein drapierter Vorhang aussieht, wurde an Ort und Stelle hergestellt, was handwerklich sehr anspruchsvoll war. Dadurch blieb die Wertschöpfung im Inland und es fielen keine langen Transportwege an, was sich positiv auf die Ökobilanz des Baus auswirkte.

Das Herzstück des CO2-neutralen Energiekonzeptes der Swiss Life Arena, das von der ewz entwickelt wurde, bilden die grossen Kältemaschinen. Die daraus entstehende Abwärme wird für die Beheizung der Räume verwendet, das Duschwasser wird durch Wärmepumpen erwärmt. Auf fossile Energieträger kann deshalb verzichtet werden. Durch die Verknüpfung von Anergie- sowie Fernwärme- und Fernkältenetz entstehen zahlreiche Synergien in der Versorgung der Arena, die auch für den Energieverbund Altstetten und Höngg vorteilhaft sind. Diese intelligente Vernetzung nutzt die verschiedenen Energiequellen und ermöglicht innerhalb des Energieverbunds eine klimafreundliche Wärmeproduktion.

Neben der CO2-neutralen Wärme- und Kälteversorgung der Arena ist auch der ewz-Strom, der in der Swiss Life Arena verbraucht wird, zu 100 Prozent CO2-frei. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage mit 400 kWp installiert, die 400 MWh Strom produziert.

Weiterführende Informationen

Über die Swiss Life Arena:

Die Swiss Life Arena ist die modernste Sport- und Event-Arena der Schweiz. Sie bietet in Zürich-Altstetten einer breiten Palette von Veranstaltungen modernste Infrastruktur zur Durchführung von Sportveranstaltungen, Corporate Events sowie Veranstaltungen von Sponsoren und eröffnet somit ganz neue Möglichkeiten und Standards. Die Arena ist bekannt für ihre moderne Ausstattung, erstklassige Gästeerlebnisse und nun auch für ihren Vorbildcharakter in Sachen Nachhaltigkeit.

Kontakt ZSC Lions AG:

Sandro Frei, Head of Communication, sandro.frei@zsclions.ch

Kontakt Swiss Life:

Medienstelle Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich, media.relations@swisslife.ch, +41 43 284 77 77

Über Minergie: Minergie ist der Schweizer Baustandard für Komfort, Effizienz und Klimaschutz – sowohl in Neubauten als auch bei Modernisierungen. Eine besondere Rolle spielen dabei die hochwertige Gebäudehülle und ein kontrollierter Luftwechsel. Minergie-Bauten zeichnen sich zudem durch den konsequenten Einsatz von erneuerbaren Energien aus und nutzen das Potenzial der Solarenergie. Sie sind CO2-frei im Betrieb und minimieren die Treibhausgasemissionen in der Erstellung. Die drei bekannten Baustandards Minergie, Minergie-P und Minergie-A sind mit dem Zusatzprodukt ECO kombinierbar, welches die Minergie-Baustandards um eine besonders gesunde, kreislauffähige und klimafreundliche Bauweise ergänzt. Mit MQS Bau werden die Minergie-relevanten Bauteile in der Bauphase systematisch kontrolliert und die Ergebnisse dokumentiert. Minergie-Gebäude können zudem mit dem Monitoring+ oder MQS Betrieb überprüft werden, um unnötigen Energieverbrauch und hohe Nebenkosten zu vermeiden. Das neue Label Minergie-Areal geht von einer Mischung aus Bestandes- und Neubauten aus und setzt Regeln für eine Transformation. Minergie sorgt somit für eine Qualitätssicherung in der Planungs-, Bau- und in der Betriebsphase.

Kontakt Minergie: Christian Stünzi, Minergie, Bäumleingasse 22, 4051 Basel, 061 205 25 52, christian.stuenzi@minergie.ch

