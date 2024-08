LID Pressecorner

digiagrifood.ch ab Ende August online - Einladung zum Webinar

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Digiagrifood.ch ab Ende August online - Einladung zum Webinar

digiagrifood.ch – eine Website von und für die Akteure des Schweizer Agrar- und Ernährungssektors, die den Informationsaustausch im Bereich der Digitalisierung fördert.

Im Jahr 2023 hat das BLW die Digitalisierungsstrategie für den Schweizer Agrar- und Ernährungssektor erarbeitet. Gemeinsam mit den externen Akteuren wurden 10 Massnahmen definiert, die ab April 2024 im Rahmen des Transformationsprogramms #DigiAgriFoodCH umgesetzt werden. Eine dieser Massnahme ist die Implementierung einer Kommunikationswebsite www.digiagrifood.ch für den Austausch von Informationen im Bereich der Digitalisierung. Diese Website steht ab dem 29. August allen interessierten Personen zur Verfügung.

Melden Sie sich an, um die neue Plattform zu entdecken!

Die Website digiagrifood.ch ist eine Fortführung der Chartagemeinschaft, die bis heute unter dem Namen «agridigital» bekannt war. Am 29. August ab 15:00 Uhr wird diese im Rahmen eines Online-Webinars vorgestellt. Zudem wird aufgezeigt, welche weiteren Massnahmen im Transformationsprogramm #DigiAgriFoodCH umgesetzt werden. Der Link zu diesem Online Webinar kann unter info@digiagrifood.ch beantragt werden. Das Webinar ist öffentlich und kostenlos. Weitere Informationen sind auf der Seite von agridea enthalten.

Digiagrifood in drei Fragen

Warum eine neue Website?

Die Website digiagrifood.ch wird die heutige Website agridigital.ch ersetzen. Der Ausschuss von agridigital, bestehend aus unterschiedlichen Vertretern des Schweizer Agrar- und Ernährungssektors, bleibt bestehen.

Was ist das Ziel dieser neuen Website?

Einerseits sollen die vorhandenen Informationen im Bereich der Digitalisierung besser zugänglich gemacht werden. Andererseits sollen die Bedürfnisse im Bereich der Digitalisierung der verschiedenen Akteure des Schweizer Agrar- und Ernährungssektors gezielter abgeholt werden. Ein Beispiel zur Förderung des Wissens im Sektor: Wenn eine Landwirtin auf ihrem Betrieb einen neuen Sensor in der Stallhaltung testet und mit den Ergebnissen zufrieden ist, kann sie diese Information über die Website digiagrifood.ch weiteren Landwirten zur Verfügung stellen. Viele Landwirtinnen und Landwirte wollen, Neues ausprobieren und die Arbeitsabläufe auf dem Betrieb vereinfachen, aber heute gibt es nur wenige Möglichkeiten, dieses Wissen mit anderen zu teilen. Wer könnte den Landwirten besser zeigen, was sich bewährt und was nicht, als die Landwirte selbst?

An wen richtet sich diese Website?

Für alle Akteure des Schweizer Agrar- und Ernährungssektors, die sich Wissen im Bereich der Digitalisierung aneignen oder auch Informationen mit anderen teilen möchten.

www.digiagrifood.ch