Mondial des Merlot und Assemblages 2024: Preisverleihung

Die 17. Ausgabe des Mondial du Merlot & Assemblages: Das Tessin zeigt einmal mehr das Potenzial seiner Rebsorte und gewinnt 23 der 59 Goldmedaillen. Die Preise für den besten Wein des Wettbewerbs gingen an einen deutschen Wein, für den besten Schweizer Merlot an einen Luzerner Wein und für die beste Assemblage an einen Walliser Wein. Der Gran Maestro-Preis für eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Jahrgängen geht an ein Podium von drei Tessiner Weinen. Die Medaillen wurden in Zürich verliehen, wo die prämierten Weine einem neugierigen und begeisterten Publikum vorgestellt wurden.

Am 13. Juni fand im Zunfthaus zur Meisen in Zürich eine farbenfrohe Preisverleihung statt, die von der Direktorin Fabienne Bruttin und dem neuen VINEA-Mitglied und Präsidenten von Mondial du Merlot & Assemblages Andrea Conconi, der die Nachfolge von Daniele Maffei antritt, geleitet wurde. Das Wort ging an Paolo Basso, der als Zeremonienmeister ausgewählt worden war. Paolo Basso, der 2013 zum besten Sommelier der Welt gekürt worden war, fühlte sich in dieser Übung natürlich besonders wohl.

Für diese 17. Ausgabe hatten 179 Produzenten 432 Weine aus 9 Ländern angemeldet, darunter Frankreich, Italien, Moldawien, Deutschland, Brasilien und natürlich die Schweiz. Unter der dreifachen Schirmherrschaft der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV), von VINOFED, dem Weltverband der grossen Wein- und Spirituosenwettbewerbe, und der Union Suisse des Œnologues (USOE) fanden die Verkostungen des Mondial du Merlot & Assemblages am 23. und 24. Mai 2024 in Siders statt. Die 45 Juroren aus 14 Ländern vergaben 115 Medaillen, 1 «Grand Or», 59 Gold- und 55 Silbermedaillen.

Der Mondial du Merlot und Assemblages gehört wie 15 andere Wettbewerbe weltweit zum Weltverband der grossen internationalen Wein- und Spirituosenwettbewerbe VINOFED, der den Kanadier Real Wolfe als seinen Vertreter entsandt hatte.

Auf der Bestenliste

Die Jury, die sich aus internationalen Verkostern zusammensetzte, hob die aussergewöhnliche Qualität dieser Weine hervor, die aromatische Komplexität und Struktur vereinen. Sie verlieh eine Grossgoldmedaille (Grand Or) für einen sehr grossen Wein, der die Jahre mit Klasse überdauert hat, an Himmelthal Merlot «R» trocken 2018, Preis für den besten Wein des Wettbewerbs, der auch den Preis für den besten alten Jahrgang erhält, vom Weingut Lamberth GbR, Deutschland. Und: Es wurden 59 Gold- und 55 Silbermedaillen vergeben.

Sonderpreise

Der MdM vergibt Sonderpreise aus den 10 Kategorien, darunter die Kategorie «Bester Wein des Wettbewerbs». Dieser prestigeträchtige Preis geht an den Merlot «R» trocken 2018 vom Weingut Lamberth GbR aus Deutschland. Dieser Wein erhält auch den Preis für den besten alten Jahrgang sowie den Preis für den besten reinen ausländischen Merlot.

Auch Schweizer Weine glänzten während dieser Weltmeisterschaft. Der Preis für den besten Rosé oder Weisswein aus Merlot geht an den Castello di Morcote Bianco 2022 vom Weingut Tenuta Castello di Morcotte (TI). Der Gran Maestro-Preis, der Weine mit bemerkenswertem Lagerpotenzial und Jahrgangskonstanz krönt, geht an das Weingut Fattoria Moncucchetto (TI) mit ihren Merlots Moncucchetto 2017, 2018 und 2019.

Der Preis für die beste Assemblage geht an die Domaine Terres de Molignon (VS) mit ihrem 2018er Wein «La Chapelle». Der Preis für den besten reinen Schweizer Merlot geht an ein Luzerner Weingut, die Weinbau Ottiger AG (LU) mit ihrem Merlot Rosenau, der die Jurys im Sturm eroberte. Der VINOFED-Preis für den besten Rotwein geht an den Merlot 2021 der Kellerei Leukersonne (VS). Der VINOFED-Preis für den besten Rosé- und Weisswein aus schwarzen Trauben geht an die Fumagalli SA (TI) mit ihrem Millevolti Bianco Riserva 2021. Der Preis für den besten Biowein des Wettbewerbs geht an den Merlot Réserve 2022 der Cave Colline de Daval (VS).

Ein Festival der preisgekrönten Merlots und Assemblages, um die besten Weine des Wettbewerbs zu verkosten

Im Anschluss an die Verleihung der Medaillen bot das Festival der preisgekrönten Merlots einer grossen Schar von Weinliebhabern die Gelegenheit, die Nuancen und die Vielfalt dieser Vorzeige-Rebsorte unseres Weinbaugebiets zu entdecken.

Komplette Siegerliste des Wettbewerbs auf www.mondial-du-merlot.com.

Eine anerkannte Kompetenz

Dank der langjährigen Erfahrung, die VINEA im Laufe der Jahre gesammelt hat, sind die von VINEA organisierten Wettbewerbe heute auf internationaler Ebene als Referenz anerkannt. Aus diesem Grund wird VINEA regelmässig von Wettbewerben wie den Sélections Mondiales des vins Canada, dem Mondial des Vins Blancs de Strasbourg, dem Mondial des Vins Extrêmes Aosta, der Expovina Zürich oder den Etoiles du Valais angefragt, was einmal mehr die Kompetenz von VINEA in diesem Bereich unter Beweis stellt.

Der grosse Preis des Schweizer Weins

Im Anschluss an die Preisverleihung erinnerte die Direktorin von VINEA an den nächsten grossen Termin: die Degustationen für die Ausgabe 2024 des Grand Prix du Vin Suisse, die gemeinsam von VINUM und VINEA organisiert wird. Unter dem Vorsitz von Andrea Conconi werden die Verkostungen vom 22. bis 27. Juli in Sierre stattfinden. Die Produzenten haben bis zum 16. Juni Zeit, sich für die Proben anzumelden. Erwartet werden rund 3'000 Proben.

Mit seiner 18. Ausgabe stärkt der Grand Prix du Vin Suisse 2024 seine Bedeutung als zentrale Plattform für die Schweizer Weinproduzenten und baut die bereits im letzten Jahr eingeleitete Strategie der aktiven Promotion der prämierten Weine konsequent weiter aus. Die Preisverleihung des Grand Prix du Vin Suisse findet am 18. Oktober in Bern statt. Der Grand Prix du Vin Suisse ist weit mehr als nur ein Weinwettbewerb. Er ist ein fantastisches Schaufenster, das das Know-how und die Leidenschaft der Weinproduzenten des Landes ins Rampenlicht rückt und den Schweizer Winzern eine gute Gelegenheit bietet, sich bekannt zu machen.

Kontakte, weitere Informationen und Fotos:

Fabienne Bruttin, Direktorin von VINEA, Tel. 079 703 76 12

Andrea Conconi, Präsident von Mondial du Merlot & Assemblages, Tel. 079 198 46 26

________

VINEA ist ein multidisziplinärer Verband, der sich auf Wettbewerbe spezialisiert hat - Grand Prix du Vin Suisse, Mondial des Pinots, Mondial du Merlot & Assemblages - und auch auf die Organisation von Veranstaltungen zur Förderung der Schweizer Weine wie VINEA, der Salon in Siders, oder die VINEA On Tour in der ganzen Schweiz.

Association VINEA Av. Général Guisan 15 CH-3960 Sierre

Tél. : +41 27 456 31 44 info@vinea.ch