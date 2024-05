LID Pressecorner

Erste «Goldene Biene» geht an Ricola

MEDIENMITTEILUNG von BienenSchweiz und IP-SUISSE, Zollikofen, 28. Mai 2024

BienenSchweiz und IP-SUISSE zeichnen Ricola für ihr vielseitiges Engagement zum Wohle der Wild- und Honigbienen aus.

Nachhaltiges Denken und Handeln gehören zu Ricola und bilden seit Jahrzehnten einen wichtigen Handlungskompass für die Unternehmensführung. Dazu gehört, dass sich das Unternehmen unter anderem seit vielen Jahren für verschiedene Projekte zur Förderung gesunder Honigbienen einsetzt. Seit 2023 fördert Ricola ausserdem durch die Abnahme von jährlich rund 190'000 Tonnen IP-SUISSE Zuckerrüben die Biodiversität und die nachhaltige Landwirtschaft in der Schweiz massgeblich. Aus diesen drei Gründen wurde Ricola am 28. Mai 2024 die erste «Goldene Biene», der neue Award von BienenSchweiz und IP-SUISSE, verliehen.

Ricola und IP-SUISSE bauen Sandlinsen

Der Award wurde Thomas Aeschlimann, Bereichsleiter Ricola AG im Anschluss an den Bau einer Sandlinse auf dem IP-SUISSE Bauernhof Neufhof in Möhlin überreicht. «Mit diesem Wildbienen-projekt verfolgen wir unser gemeinsames Ziel der Förderung von Biodiversität und nachhaltiger Landwirtschaft weiter», sagt Mirjam Lüthi, Zuckerverantwortliche bei IP-SUISSE. Im ersten Pro-jektjahr werden auf elf IP-SUISSE Betrieben Sandlinsen angelegt, wodurch Nistplätze für Wild-bienen geschaffen werden. BienenSchweiz, der Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz, stellt mit seiner Beratungsarbeit die fachlich korrekte Umsetzung sicher. «Solche kooperativen Initiativen sind wichtig, denn fast die Hälfte der rund 600 Wildbienenarten in der Schweiz sind gefährdet – insbesondere jene, die im Erdboden nisten», ergänzt Mathias Götti Limacher, von BienenSchweiz, welcher sich mit dem Blühflächenengagement und Beratungspro-jekten für die Bienenförderung einsetzt.

Bienen Award als Zeichen der nachhaltigen Bienenförderung

Mit dem Award werden Unternehmen ausgezeichnet, die IP-SUISSE Rohstoffe abnehmen und mit wissenschaftlich fundierten Projekten gezielt Bienen fördern. Zudem zeichnet sich die Firma aus durch weitere Anstrengungen im Bereich der Nachhaltigkeit.

Für weitere Auskünfte: IP-SUISSE: Mirjam Lüthi, Ackerbau, mirjam.luethi@ipsuisse.ch, 031 910 60 00 BienenSchweiz: Mathias Götti Limacher, Geschäftsführer, mathias.goetti@bienenschweiz.ch, 071 571 09 30