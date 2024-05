LID Pressecorner

Einladung zum gemeinsamen Betriebsrundgang auf dem «Wiggerhof» anlässlich des «Tag der offenen Hoftüren»

Einladung zum gemeinsamen Betriebsrundgang auf dem «Wiggerhof»

anlässlich des

«Tag der offenen Hoftüren»

mit Nationalratspräsident Eric Nussbaumer & SBV-Direktor Martin Rufer

Datum & Zeit: Sonntag, 2. Juni 2024, 11.00 Uhr

(Dauer ca. 90 Minuten, anschliessend gemeinsamer «Mittagslunch»)

Ort: Wiggerhof Altishofen

Meinrad Pfister

Wiggerhof 1

6246 Altishofen

www.wiggerhof-altishofen.ch

Liebe Medienschaffende

Am kommenden Sonntag, 2. Juni 2024, lädt der Schweizer Bauernverband (SBV) zusammen mit rund 70 Bauernfamilien in der ganzen Schweiz zu einem besonderen Erlebnis ein. Sie öffnen Tür und Tor für die Öffentlichkeit und ermöglichen selten gewordene Einblicke in die landwirtschaftliche Produktion. In einer Zeit, in der die Entfremdung zwischen Stadt und Land wächst, schlägt dieser spezielle Tag Brücken und baut Vorurteile ab.

Genau dies passiert auch auf dem «Wiggerhof» im luzernischen Altishofen. Betriebsinhaber Meinrad Pfister lädt zu seinem Hofrundgang. Begleitet wird er vom höchsten Schweizer, Nationalratspräsident Eric Nussbaumer, sowie SBV-Direktor Martin Rufer. Gemeinsam erkunden sie unter anderem den spannenden Schweinestall und die Biogas-Anlage. Anschliessend begrüssen Eric Nussbaumer, Martin Rufer und Meinrad Pfister die Besucherinnen und Besucher mit einer kurzen Rede. Wer Zeit und Lust hat, ist danach herzlich zum «Mittags-Lunch» eingeladen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schliessen Sie sich dem Rundgang an. Wir danken für die Anmeldung mit dem beiliegenden Talon bis zum Donnerstag, 30. Mai 12.00 Uhr.

Sämtliche weiteren teilnehmenden Höfe und Informationen sind auf www.offene-hoftueren.ch zu finden.

Schweizer Bauernverband & Meinrad Pfister, Wiggerhof

Bitte bis Donnerstag, 30. Mai 2024, 12.00 Uhr an andrea.camadini@sbv-usp.ch senden.

Anmeldetalon: siehe Anhang

Weitere Auskünfte und Anmeldung bei: Andrea Camadini Laurstrasse 10, 5201 Brugg Telefon: 056 462 52 03 E-Mail: andrea.camadini@sbv-usp.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: 240527_Medieneinladung Rundgang TOH.docx