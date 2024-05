LID Pressecorner

Medieneinladung zu den IP-SUISSE Hofwochen 2024

Produzentenaustausch, Schulaktivitäten, Stallvisiten, Konsumententage: Die IP-SUISSE Hofwochen bieten sowohl der allgemeinen Bevölkerung als auch Bäuerinnen und Bauern eine einmalige Gelegenheit, sich zu informieren und auszutauschen.

Am 2. Juni ist schweizweiter Tag der offenen Hoftüren. Dieser markiert in diesem Jahr auch den Auftakt der IP-SUISSE Hofwochen in Märchligen vom 2. bis 15. Juni für Landwirt/innen, Schulen und Konsument/innen. Die Hofwochen möchten wir u.a. dazu nutzen, der interessierten Bevölkerung diverse Themen rund um die nachhaltige Landwirtschaft näher zu bringen. Wer möchte, kann in den direkten Kontakt mit IP-SUISSE Bäuerinnen und Bauern treten, Fragen stellen und die Perspektive von Produzierenden auf die Landwirtschaft kennenlernen.

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet Si e

Montag

Dieser Tag ist für Bäuerinnen und Bauern reserviert. Hier steht mit Podiumsgesprächen, Vorträgen und Diskussionsrunden die praktische Landwirtschaft im Zentrum.

Dienstag und Mittwoch

Diese Tage sind für Schulen gewidmet. Schulklassen haben mit diversen Aktivitäten die Möglichkeit, die Landwirtschaft interaktiv zu erleben.

Donnerstag

Stallvisiten bieten allen Interessierten die Möglichkeit, einen spannenden Einblick hinter die Kulissen zu werfen.

Freitag bis Sonntag

Die Wochenenden stehen im Zeichen der Konsument/innen. Besuchende haben die Möglichkeit, den Hof zu erkunden, Marktstände zu besuchen und sich mit Bäuerinnen und Bauern auszutauschen.

Weitere Informationen zu den IP-SUISSE Hofwochen finden Sie hier: www.ipsuisse.ch/landwirtschaft-erleben-verstehen-und-erlernen

Veranstaltungsort

Hof Märchligen

Vordermärchligenweg 34

3112 Allmendingen

www.maerchligen.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und eine Berichterstattung in Ihrem Medium. Auf Anfrage stehen IP-SUISSE Präsident Andreas Stalder und die Betriebsleiterfamilie für Interviews zur Verfügung.

Anmeldungen, damit wir uns entsprechend für Sie Zeit nehmen können, nimmt Betriebsleiter Walter Lüthi gerne unter der Nummer 079 229 34 25 entgegen.

Über IP-SUISSE

Vor über 30 Jahren gegründet, gehört die «Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bäuerinnen und Bauern» heute zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produzentenorganisationen in der Schweiz. Die rund 18’000 IP-SUISSE Bäuerinnen und Bauern produzieren auf ihren Familienbetrieben besonders umweltfreundlich, tiergerecht und in respektvollem Umgang mit den Menschen Lebensmittel von höchster Qualität, die wirtschaftlich erzeugt und erschwinglich sind. Im Punktesystem «Biodiversität» sind rund 40 Massnahmen zu Förderung der Artenvielfalt definiert. Die hier erschaffenen Lebensräume reichen von Wildblumenflächen in Getreidefeldern für Insekten über Hochstammbäume als Nistplätze für seltene Vogelarten bis zu Stein- und Asthaufen für Igel und Reptilien.

Für weitere Auskünfte: IP-SUISSE Marcel Schenk, Marketingkommunikation T 031 910 60 00 schenk.marcel@ipsuisse.ch