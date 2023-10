Kaldewei Schweiz GmbH

Psychedelisches Artwork im Designer-Bad: Kaldewei x Bethan Laura Wood

Aarau (ots)

Bethan Laura Wood ist mehr als nur ein Paradiesvogel in der internationalen Design- und Interior-Szene. Mit ihren Farb- und Formexplosionen sorgt sie regelmässig für eine ganz spezielle Art der Aufmerksamkeit - irgendwo zwischen Anerkennung, Irritation und völliger Begeisterung. Für ähnliche Reaktionen dürfte auch ihre Collab mit Kaldewei sorgen, bei der Bethan Laura Wood es dennoch spielend leicht schafft, die Luxstainability®-Philosophie von Kaldewei mit ihrer einzigartigen Designsprache zu verbinden.

In drei Linien hat Bethan Laura Wood ikonischen Key Pieces von Kaldewei ihren ganz eigenen Look verliehen. Die Kollektion trägt den Namen "Avocado Dreams" und umfasst drei Farbvarianten: den Grünton "Avocado Swirl", das Lila-Blau "Avocado Sea" und die explosive Farbmischung "Avocado Disco".

Circularity meets Design

Die Objekte, dekoriert mit den fast schon psychedelisch anmutenden Mustern aus der Feder von Wood, sind wahre Artpieces - auf den ersten Blick eher für Museen oder eine Kunstgalerie als für ein privates Refugium gedacht. Aber gerade dieser doppeldeutige Charakter macht die besondere Faszination und Strahlkraft dieser Zusammenarbeit sichtbar.

Kaldewei x Bethan Laura Wood definiert die Grenzen des Designs im Bad neu und zeigt, wie kreative Zusammenarbeit eine Inspiration für eine nachhaltige und ästhetische Welt sein kann. Die schillernden Farben und mannigfaltigen Formen und Muster gleichen einer überirdischen Fantasie, und doch kehren die zu 100 Prozent zirkulären Produkte nach einer langen Lebensdauer gemäss dem Cradle to Cradle Prinzip zu ihrem Ursprung zurück. Das Ergebnis ist eine Ode an die schöpferische Gestaltungskraft und komplexe Kreativität und ein Beweis dafür, dass luxuriöses Design und Nachhaltigkeit, hochtechnisierte Fertigung und Handwerkskunst mit grenzenloser Fantasie Hand in Hand gehen können.

Kaldewei x Bethan Laura Wood

Bethan Laura Wood ist bekannt für ihre einzigartige multidisziplinäre Praxis, die sich durch Materialuntersuchungen, handwerkliche Kollaborationen sowie ihre charakteristische Farb- und Musterforschung auszeichnet. Ihre Arbeit ist wie ein schrill buntes Gesamtkunstwerk, in dem sie die Grenzen von Design und Kunst verschwimmen lässt. Mit ihrer fesselnden Kreativität schafft sie Poesie in ihren Designs und verwandelt gewöhnliche Alltagsgegenstände in etwas Aussergewöhnliches.

Ihre Designsprache ist eine perfekte Ergänzung zur technischen Kompetenz von Kaldewei. Die Kollektion zeigt eine beeindruckende Weiterentwicklung des Baddesigns mit organischen Formen, klaren Linien und geometrischen Elementen, die miteinander verschmelzen. Der Zusammenarbeit ging eine sorgfältige Analyse des verwendeten Materials Stahl-Emaille voraus, aus der eine elegante Komposition aus Texturen und Oberflächen entstanden ist. Jedes Stück der Edition wird so zu einem künstlerischen Ausdruck von Raffinesse und Extravaganz.