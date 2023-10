RTLZWEI

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie in neuer Doppelfolge bei RTLZWEI:

Geheime Heiratspläne im Hause Wollny

München

Die Großfamilie unterstützt weiterhin Erdbebenopfer

Im Hause Wollny steht eine Verlobung an

Ausstrahlung am Mittwoch, 4. Oktober 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Dreieinhalb Wochen nach dem schrecklichen Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze ist Familie Wollny wieder in ihr Feriendomizil in der Türkei zurückgekehrt. Sie haben viele Sachspenden aus Deutschland im Gepäck. Servet ist es ein Herzensanliegen, seine Freundin Loredana zu fragen, ob sie seine Frau werden will. Silvia und Harald helfen ihm bei den geheimen Vorbereitungen. In Deutschland steht Lavinia vor einer wichtigen Entscheidung: Trotz Risikoschwangerschaft würde sie ihr zweites Kind gerne auf natürlichem Wege bekommen. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist am Mittwoch, den 4. Oktober um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI zu sehen.

Silvia, Harald und Servet bringen Sachspenden aus Deutschland zur Sammelstelle für Erdbebenopfer nach Manavgat. Sie sind sehr bewegt, denn sie treffen viele Flüchtlinge, die nicht nur Besitz, sondern auch Angehörige verloren haben.

Servet möchte Loredana fragen, ob sie seine Frau werden will. Für den Heiratsantrag gibt es noch einige Vorbereitungen zu treffen. Silvia und Harald unterstützen den 23-Jährigen bei den heimlichen Vorbereitungen. Ein Verlobungsring muss noch besorgt und die Location am Strand festgelegt werden. Wird es klappen, den Antrag zu organisieren ohne dass Loredana etwas davon erfährt?

Lavinia wünscht sich trotz Risikoschwangerschaft eine natürliche Geburt für ihr zweites Kind. Deshalb sucht sie in Deutschland ärztlichen Rat. Können die Ärzte ihren Wunsch erfüllen? Die schwangere Sarafina und ihr Mann Peter wollen ihr drittes Kind gerne in der Türkei auf die Welt bringen. Um sich über diese Möglichkeit einmal genau zu informieren, haben sie einen Termin in einer Klinik. Wie verläuft dieser und entscheiden sie sich am Ende tatsächlich dafür, ihr drittes Baby in der Türkei zu bekommen?

Die Sendung wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am Mittwoch, den 4. Oktober um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.

Über "Die Wollnys"

Bei den Wollnys leben 15 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.