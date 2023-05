Artmarket.com: Artprice führt eine eigene KI für den Kunstmarkt ein - Intuitive Artmarket®

Artmarket.com

Der Einsatz der algorithmischen KI von Artprice by Artmarket über das firmeneigene Intuitive Artmarket® ist ein Werkzeug, das hochgradig relevante und personalisierte Empfehlungen generieren kann und es den Nutzern ermöglicht, bei der Entdeckung von Kunst und des Kunstmarktes unendlich weiter zu gehen.

Die Serveur Group, die Gründungsaktionärin von Artprice by Artmarket, ist mit 45,78% der Stimmrechte immer noch die mit Abstand größte Anteilseignerin (Familie Ehrmann nicht mitgerechnet). Die Serveur Group ist seit 1987 einer der führenden europäischen Pioniere in den Bereichen Internet, Computergrafik, Mustererkennung und professionelle Datenbanken (siehe TIME Magazine 2001) und verfügt daher über eine tief verwurzelte und hochentwickelte digitale und wissenschaftliche Kultur.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben Artprice by Artmarket.com und die Serveur Group Tausende von immer leistungsfähigeren und relevanteren eigenen Algorithmen entwickelt, die die Implementierung ihrer eigenen KI unter strikter Einhaltung der bestehenden Vorschriften, insbesondere der Vorschriften in Bezug auf personenbezogene Daten und geistiges Eigentum, ermöglichen.

Diese Entwicklung wurde durch die Übernahme innovativer Unternehmen durch die Serveur Group und später durch Artprice ermöglicht. So zum Beispiel Xylogic, ein Schweizer Unternehmen, das seit 1999 ausschließlich aus renommierten Wissenschaftlern (vom CERN, der WHO, usw.) besteht. Im Rückblick war dieser Schritt (und andere) deutlich seiner Zeit voraus und er schuf die Grundlage für unseren Schritt In Richtung hin zum Einsatz von künstlicher Intelligenz, um die Transparenz und Dynamik des Kunstmarktes zu verbessern.

Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass Artprice by Artmarket zweimal in Folge (ein seltenes Ereignis für Unternehmen, die an einem regulierten Markt notiert sind) mit dem von der Banque Publique d'Investissement (bpifrance) verliehenen, vom Staat Frankreich geförderten Label „Innovative Company" ausgezeichnet wurde, das strengen Zulassungsvoraussetzungen unterliegt.

Hinsichtlich des derzeitigen rechtlichen Rahmens stellen wir fest, dass das vorgeschlagene europäische Gesetz über künstliche Intelligenz (AI Act) und alle bestehenden Gesetze zum geistigen Eigentum, abgesehen von den Rechtsvorschriften zur allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR), das vorgeschlagene europäische Gesetz über künstliche Intelligenz (EU-AI-Gesetz) und alle bestehenden Gesetze zum geistigen Eigentum dazu führen wird, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz in Europa (und wahrscheinlich bald auch im Rest der Welt) vielen Einschränkungen unterworfen sein wird.

Das Hauptproblem lässt sich wie folgt formulieren: Wie kann man den Nutzern ein relevantes KI-Ergebnis liefern, ohne alle Rechte an geistigem Eigentum zu verletzen? Denken Sie daran, dass das Ergebnis jeder Suche mit künstlicher Intelligenz im Grunde nur ein Ergebnis ist, das durch die algorithmische Verarbeitung von Milliarden bereits vorhandener Daten entsteht.

Dann gibt es noch das Problem, zu herauszufinden, wer die Daten besitzt, um die Urheberrechte und die damit verbundenen Rechte zu bezahlen, um sie legal für kommerzielle Zwecke nutzen zu können… eine kostenpflichtige Dienstleistung zu konfigurieren, die Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums in jedem Land respektiert… das ist die Herausforderung (nicht weniger!).

Laut Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket.com, wird Artprice by Artmarket durch seine eigene KI Intuitive ArtMarket® in der Lage sein, jeden seiner 7,2 Millionen Kunden und Mitglieder "von der Entdeckung zur Offenbarung..." zu führen.

"...Unsere Algorithmen können Milliarden von proprietären Protokollen, Texten und Hunderte von Millionen von Kunstwerken aus den Datenbanken von Artprice analysieren. Sie können Semantiken identifizieren, die die primären künstlerischen Ambitionen eines Künstlers, sein Universum, seine Inspirationen, die verwendete Medien, die wichtigsten entwickelten Themen, die bearbeiteten Formen und Bände usw. qualifizieren, und dann nach entsprechenden Syntonien in unseren Protokollen von 810.000 Künstlern mit ihren Biografien und zertifizierten Daten suchen. Mit anderen Worten, anstatt sich auf akademische visuelle Kriterien zu verlassen, wird das System Verbindungen herstellen, die auf den neuronalen Netzwerken unserer künstlichen Intelligenz, Intuitive ArtMarket®, basieren."

Neurale Netzwerke, auch „künstliche neuronale Netze" (ANNs) oder einfach „neuronale Netze" genannt, sind ein Teilbereich des Machine Learnings und bilden das Herzstück von Deep-Learning-Algorithmen. Ihr Name und ihre Struktur sind vom menschlichen Gehirn inspiriert und imitieren die Art und Weise, wie biologische Neuronen und ihre Synapsen miteinander Signale entlang der Axone aneinander senden.

Artprice by Artmarket.com's "Spiking Neural Networks" (SNNs), also gepulste neuronale Netzwerke, basieren auf einem anfänglichen Datentraining, das ihnen beibringt, zu lernen und ihre Genauigkeit mit der Zeit zu verbessern. Sobald diese Lernalgorithmen mit hoher Präzision abgestimmt sind, stellen sie leistungsstarke Werkzeuge im Bereich der Informatik und der künstlichen Intelligenz dar, und es sind diese KI-Algorithmen, die es Intuitive ArtMarket® ermöglichen, Multimediadaten mit sehr hoher Geschwindigkeit zu klassifizieren und zusammenzustellen.

So können beispielsweise hochauflösende Bilder oder sogar alte Kunstgravuren in Sekunden anstatt in zehn Minuten in einem manuellen Identifizierungsverfahren erkannt werden, das von bekannten Kunstexperten durchgeführt wird.

Wenn wir das Gesamtbild betrachten, war es sehr interessant, die Versuche und Irrungen und Wirrungen eines der bekanntesten neuronalen Netzwerke der Welt zu beobachten, nämlich des Suchalgorithmus von Google (den Artprice seit 1999 täglich untersucht und analysiert). Seit Anfang 2023 verfolgt Artprice Inc., die amerikanische Tochtergesellschaft von Artmarket, aufmerksam die Entwicklung von Bard, dem Prototyp eines Chatbots von Google, der auf dem LaMDA-Sprachmodell basiert. Google-CEO Sundar Pichai ist sich der Chancen und Risiken in diesem Projekt bewusst und soll für seine Entwicklung einen unternehmensweiten "Code Red" ausgegeben haben. Unabhängig davon, ob dies stimmt oder nicht, ist Google mit einem weltweiten Marktanteil von 93% das beste Labor für die Erforschung der KI, da es im Gegensatz zu anderen KI-Systemen, bei denen die Risiken (und wirtschaftlichen Gewinne) noch "potenziell" sind, bereits eine enorme wirtschaftliche Dimension aufweist.

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Artprice by Artmarket entwickelt "Spiking Neural Networks" (SNNs), also gepulste neuronale Netzwerke, die anders „denken" als Menschen, ohne Verzerrungen durch Gefühle oder „Störungen". Unser Ziel ist es natürlich, künstliche Intelligenz in den Dienst von Kunst- und Kunstmarktexperten, Institutionen, Sammlern und Liebhabern zu stellen.

Neben der technischen und wissenschaftlichen Kompetenz liegt die Stärke von Artprice by Artmarket in der Nutzung der eigenen, hochwertigen Daten, die seit 25 Jahren als Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen produziert und geliefert werden. Unsere Position garantiert nicht nur ein unübertroffenes Maß an Konsistenz und Relevanz in Bezug auf die Antworten auf Suchanfragen, sondern setzt auch viele der oben genannten Urheberrechtsprobleme außer Kraft, da unsere Daten... unsere Daten sind.

Artprice by Artmarket.com ist der wichtigste Marktinformationsanbieter auf dem globalen Kunstmarkt. Die Abteilung Artprice verfügt über die umfassendsten Datenbanken zu Kunstpreisen und Kunstmarktindizes mit mehr als 30 Millionen Indizes und Verkaufsergebnissen zu Werken von mehr als 810.000 Künstlern.

Artprice Images® bietet uneingeschränkten Zugang zum größten Kunstmarktarchiv der Welt, das mit seiner dokumentarischen Sammlung von Manuskripten und Auktionskatalogen eine physische und digitale Bibliothek mit 180 Millionen Abbildungen (oder Stichen) von Kunstwerken von 1700 bis heute umfasst, die von Kunsthistorikern geprüft und kommentiert wurden. In diesem sehr spezifischen Wirtschaftssektor verfügt kein Unternehmen der Welt über eine so große Menge an hochqualifizierten und geschützten Daten, wobei die Originaldokumentation ein sehr wichtiges Gut ist und eine fast unüberwindbare Eintrittsbarriere darstellt.

Darüber hinaus reichert Artmarket mit seiner Abteilung Artprice seine Datenbanken ständig mit Daten von 6.500 Auktionshäusern an und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die wichtigsten Presseagenturen und 7.200 Pressetitel in aller Welt. Diese unerschöpfliche Quelle ständig aktueller Daten wird dafür sorgen, dass Intuitive Artmarket® seinen Mitbewerbern weit voraus sein wird.

Nur sehr wenige Unternehmen auf der Welt können von sich behaupten, KI auf eigenem Terrain einzusetzen. Und doch ist dies die einzige Möglichkeit, die verschiedenen Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums in der Welt einzuhalten, die immer umfangreicher und komplexer werden und deren langwierige Gerichtsverfahren mehrere Jahre dauern.

Artprice by Artmarket hat sich als professioneller Beta-Tester bei Microsoft® und dessen Suchmaschine Bing® in Verbindung mit GPT-4 registriert. Die KI von Bing kann das gesamte Internet durchsuchen, während ChatGPT (ohne Plugins) derzeit auf eine Datenbank beschränkt ist, die im Jahr 2021 endet.

Die Möglichkeiten, die das Tool bietet, sind also immens, daher seine Beliebtheit: Microsoft® Bing Chat hat inzwischen mehr als 100 Millionen aktive tägliche Nutzer und ist mit einer Verpflichtung zu „verantwortungsvoller KI" verbunden, die Urheberrechte und andere damit verbundene Rechte respektiert.

Die Tatsache, dass Microsoft gerade ein kostenpflichtiges Abonnement von 240$/Jahr für die Nutzung seines KI-Tools eingeführt hat, bestätigt die Rentabilität dieses Wirtschaftsmodells für Artprice und seine eigene KI, Intuitive ArtMarket®.

In Tausenden von Beta-Test-Suchen mit Begriffen, die mit Künstlern und dem Kunstmarkt in Verbindung stehen, hat Artprice von Artmarket beobachtet, dass die Antworten von Bing AI GPT-4 regelmäßig Artprice.com und Artmarket.com URLs als Referenz für ihre Quellen zitierten. Microsoft's Bing arbeitet mit OpenAI zusammen, um eine Erfahrung zu bieten, die eine verantwortungsbewusste Nutzung fördert.

Wie wir gesehen haben, ist die Entwicklung und Implementierung von „verantwortungsbewusster KI" derzeit eines der wichtigsten Anliegen der G7-Staaten (Ankündigung vom 30. April 2023), ebenso wie die Verabschiedung „globaler Vorschriften" für KI in möglichst kürzester Zeit.

Was die Urheberrechtsgesetzgebung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz betrifft, so sagte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, dass der Block „noch in diesem Jahr eine politische Einigung finden sollte" (Reuters News: 30. April 2023), was für Artmarket.com sehr positiv ist.

Wir haben auch die Reaktion der italienischen Regierung auf ChatGPT gesehen: Es ist in Italien streng verboten. Dies veranschaulicht die Art von Hindernissen, mit denen KI-Entwickler konfrontiert sind, unabhängig von ihrer Finanzkraft und ihrer Lobbying-Möglichkeiten.

Die Wahrheit ist, dass im Bereich der KI das Potenzial eines IP-Konflikts exponentiell ist. Ein Beispiel dafür ist Stability AI, der Entwickler einer KI, die synthetische Fotos generiert und dem derzeit vorgeworfen wird, Millionen von Bildern aus den Datenbanken von Getty Images extrahiert zu haben.

Die KI von Artmarket (Intuitive Artmarket®) arbeitet ausschließlich innerhalb eines Rahmens von proprietären Inhalten und ist daher durch die Gesetzgebung zum geistigen Eigentums geschützt. Dieser proprietäre Inhalt ist eine nahezu unendliche Datenmine, die über drei Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde und mehr als vier Jahrhunderte Kunstmarktaktivitäten abdeckt. Das Ergebnis ist, dass die oben genannten Hindernisse und potenziellen Verbote uns nicht betreffen, weil wir nicht anderswo nach Daten oder Antworten auf sehr spezifische Anfragen von Personen suchen müssen, die sich mit Kunst und/oder dem Kunstmarkt beschäftigen oder sich dafür interessieren.

Diese Tatsache ist daher nicht nur eine Garantie für die Nachhaltigkeit des Wirtschaftsmodells von Artprice by Artmarket, sondern auch für die Unbesorgtheit unserer Aktionäre und für ein beträchtliches Wachstum des Geschäfts von Artprice by Artmarket.com in der Zukunft, mit einer stetigen Umsatzsteigerung.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird den Umsatz von Artmarket.com steigern und gleichzeitig die Betriebskosten senken. Unser Intuitive ArtMarket® wird unseren Kunstmarktkunden und -teilnehmern sehr relevante und wirklich personalisierte Empfehlungen geben, die es ihnen ermöglichen, ihr eigenes Wissen über den Kunstmarkt zu vertiefen und de facto anspruchsvollere Abonnements und damit ein größeres Volumen an jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) zu generieren.

Intuitive Artmarket® wird schnell präzise Antworten auf die Suchanfragen der Nutzer liefern und durch die Zeitersparnis den Energieverbrauch reduzieren, was ganz im Sinne der umweltbewussten Philosophie von Artmarket ist. Dank der zuverlässigen, wissenschaftlichen und nachhaltigen avantgardistischen Energielösungen, die Artprice by Artmarket umsetzt, bescheinigt unser CSR-Bericht eine äußerst positive ökologische Wirkung.

An vorderster Front der digitalen Regulierung erarbeitet Europa derzeit mit dem "Artificial Intelligence Act" Gesetze zum Thema KI und Artprice by Artmarket trägt mit seinen Anwälten und Beratern zu diesem Prozess bei. Das Gesetz zielt darauf ab, eine Reihe spezifischer Beschränkungen festzulegen, die dem Schutz personenbezogener Daten sowie dem Urheberrecht und der erschöpfenden Quellenangabe Rechnung tragen.

Nach Ansicht der besten angelsächsischen Finanzanalysten - die in diesem Bereich Europa einen Schritt voraus sind - ist das einzige wirtschaftlich tragfähige Modell, das das Wirtschaftssubjekt (egal wie groß oder klein es ist) nicht ununterbrochenen Gerichtsverfahren aussetzt, eine KI, die auf einem genau definierten Wirtschaftssegment basiert, in dem Informationen eine Schlüsselrolle spielen, und in dem das betreffende Unternehmen über das vollständige geistige Eigentum an allen Big Data (einschließlich Data Mining) verfügt sowie über das bestätigte Eigentum an den Urheberrechten und den damit verbundenen Rechten an diesen Daten für alle seine Algorithmen, Datenbanken, maschinelles Lernen und neuronalen Netze.

Kurz gesagt, die KIs, die ohne großes industrielles oder rechtliches Risiko mit einem wirtschaftlichen Gewinn beträchtlichen triumphieren werden, sind die Wirtschaftseinheiten, die die vollständigen Rechte am geistigen Eigentum an allen verschiedenen Phasen einer proprietären KI In einem definierten Marktsegment besitzen, in dem Informationen mit hoher Wertschöpfung und zu hohen Kosten von entscheidender Bedeutung sind. Dies ist genau der Fall bei unserem von Artprice entwickelten KI-Projekt Intuitive Artmarket®, entwickelt von Artmarket.com

Viele Forscher versuchen, den Entstehungsprozess der KI zu ergründen.

Unter den unzähligen möglichen Antworten auf diese Frage wurde Artprice durch einen Artikel auf der Website „The Conversation" (Akademische Strenge, journalistisches Flair) neugierig. Der Artikel mit dem Titel „Blaise Pascal und die Anfänge der künstlichen Intelligenz" gibt eine vernünftige Antwort: Blaise Pascal (1623-1662) sind zwei wesentliche Innovationen zu verdanken, die es heute ermöglichen, sich künstliche Intelligenz vorzustellen: Er entwickelte die erste mechanische Rechenmaschine der Geschichte und er entwickelte die ersten Ansätze zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten.

Laut Thierry Ehrmann (Biographie Who's Who In France: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf), Gründer von Artprice und CEO von Artmarket, ist die Leitlinie der Gruppe für ihre KI sehr einfach: „Es kann keine künstliche Intelligenz ohne menschliche Intelligenz geben."

