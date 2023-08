LID Pressecorner

Medieneinladung: Biobauern gründen «Aaretal-Feldprodukte»

Biobauern präsentieren ihr Projekt: «Aaretal-Feldprodukte»! Inmitten des pflanzlichen Ernährungstrends setzen sie ein Zeichen dafür, dass nachhaltige Landwirtschaft nicht nur auf dem Acker beginnt, sondern auch in der Wertschöpfungskette, die regionaler gestaltet werden muss.

Vier Biobauern/innen aus dem Aaretal machen gesunde Nahrungsmittel noch nachhaltiger und wollen die Konsumenten mit auf diese Reise nehmen. Hochwertige Produkte wie Soja, Linsen, Kichererbsen, Korn oder Sonnenblumen sollen vermehrt lokal angebaut, verarbeitet und verkauft werden.

Seien Sie dabei, wenn wir die Eckpfeiler einer zukunftsfähigen Landwirtschaft für unsere Region auf ein nachhaltiges Fundament stellen.

Am 15. September 2023 wird beim Gründungs-Event auf dem Biohof in Trimstein gefeiert. Medienvertreter sind herzlich willkommen, Zeuge dieser Initiative zu werden. Diskussionen mit Landwirten, Konsumenten sowie Referenten und Studenten der HAFL (Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften) versprechen spannende Einblicke in die Zukunft der Landwirtschaft.

Programm:

Ab 16 Uhr: Individuelle Feldbesichtigungen verschiedener Kulturen auf dem Weg zum Veranstaltungsort. Workshop zur Herstellung von Tofu. Erleben Sie wie Pflanzenöl gepresst wird. Verkauf feiner Hofprodukte in Bio-Suisse-Qualität. Spiele für Kinder, Begegnungen mit den Tieren auf dem Bauernhof, Essen, Trinken, Gespräche am Stand WELTACKER – Wie viel Fläche benötigen meine Essgewohnheiten? Teste deinen ökologischen Fussabdruck. Mitglieder- und Infostand des Vereins Aaretal Feldprodukte.

17 Uhr: Diskussionsforum «Zukunftsfähige Landwirtschaft» – Was bedeutet das? – moderiert von Studenten der Landwirtschaft.

18:30 Uhr: Popmusik aus dem Aaretal mit den «The Two Romans».

Anmeldungen:

Bis Donnerstag, 14. September an:

Hans Peter Schneider

+41 79 288 61 61

hanspeter.schneider@gmail.com

www.aaretal-feldprodukte.ch

Verein Aaretal Feldprodukte Fischer Ronald Alte Bernstrasse 127 B 3613 Steffisburg 079 734 72 55 r.fischer@agrobeta.ch