Ferris Bühler Communications

Dodo live in ausgewählten blue Cinemas

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Der Schweizer Sänger und Hitproduzent Dodo präsentiert in Partnerschaft mit blue Entertainment eine nie zuvor dagewesene Veranstaltung: «Yopougon – Way Back Home», eine Multimedia-Show. In deren Zentrum steht eine Musik-Dokumentation, die von Dodos Reise zurück an die Elfenbeinküste und zu seinen Wurzeln inspiriert ist.

Die Show findet vom 21. bis zum 31. Oktober 2023 exklusiv in ausgewählten blue Cinemas in Zürich, Bern, St.Gallen, Luzern und Chur statt.

Weitere Details finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Rückfragen und für Interview-Wünsche mit Dodo stehen wir gerne per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 68 zur Verfügung.

Über einen Berichterstattung in Ihrem Medium würden wir uns freuen.

Liebe Grüsse

Svenja Peters

i.A. blue Entertainment AG