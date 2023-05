RTLZWEI

Am 23. Mai bei RTLZWEI: "Armes Deutschland - Dürfen die das?"

Neue Folge des Spin-Offs der erfolgreichen Sozialreportage

Expertinnen und Experten besprechen Fälle aus "Armes Deutschland"

Ausstrahlung am 23. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Die Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" geht der Frage nach: Lohnt sich arbeiten in Deutschland? Im bewährten Spinn-Off besprechen Expertinnen und Experten genau diese Fälle, die vorher bei RTLZWEI gezeigt wurden. "Armes Deutschland - Dürfen die das?" läuft am 23. Mai 2023 um 20:15 Uhr.

"Dürfen die das?" Diese Frage, die sich eventuell auch die ein oder anderen Zuschauenden stellen, ist Grundlage der Sendung. Beantwortet wird sie von der ehemaligen Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann (52) und auch zwei Rechtsanwälte, André Galla (47) und Max Postulka (44), sind mit von der Partie.

Er hat es selbst erlebt und weiß, wie Armut sich anfühlt: Der ehemalige Hartz-IV-Empfänger Wilfried Fesselmann (52) diskutiert ebenfalls mit, sowie Sozialarbeiterin Mandy Stapley (39). Der 50-jährige Stefan Loster ist Geschäftsführer einer Zeitarbeitsfirma. Wie sieht er die Fragestellungen und alltäglichen Probleme von Menschen am Rande der Armutsgrenze?

In der Sozialreportage beschäftigte die Protagonistinnen und Protagonisten vor allem die Coronapandemie und die dazugehörigen Zuschüsse. Eine junge Frau musste trotz Ausbildung einem weiteren Nebenjob nachgehen. Auch eine alleinerziehende Mutter hat die Türen zu ihrer Wohnung geöffnet und ihren Alltag mit Hartz IV und drei Kindern in Berlin gezeigt. Das Format regt immer wieder zu Diskussionen an, da die unterschiedliche Umgangsform mit der Armut hervorgehoben wird.

Eine neue Folge "Armes Deutschland - Dürfen die das?" - am Dienstag, 23. Mai, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Good Times Fernsehproduktion produziert.

Über "Armes Deutschland - Dürfen die das?"

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" schlägt seit Jahren hohe Wellen und sorgt regelmäßig für eine enorme Resonanz. Die erfolgreiche Sozialreportage lässt nun Expertinnen und Experten zu Wort kommen, die das Verhalten der Protagonistinnen und Protagonisten aus juristischen, pädagogischen und psychologischen Perspektiven beurteilen. Dabei fällt die Antwort auf die Fragen von Recht und Gerechtigkeit unterschiedlich aus.