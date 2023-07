LID Pressecorner

Waschechtes Schweizer Zmorge und die Kuh nebenan!

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 3. Juli 2023

Der Brunch auf dem Bauernhof gehört mittlerweile zum Nationalfeiertag wie das Feuerwerk und die 1. August-Rede. Regionales und Selbstgemachtes in einer gemütlichen Atmosphäre geniessen – das ist heuer auf 250 Bauernbetrieben in der ganzen Schweiz möglich. Wer das währschafte Frühstück liebt, sichert sich am besten noch heute einen Platz.

Im Stall zwischen den Tieren, auf dem Vorplatz, auf der grünen Wiese oder in der Scheune: Dem Ambiente sind keine Grenzen gesetzt – wichtig ist nur, dass er auf einem Bauernhof stattfindet: Der 1. August-Brunch. Grosse und kleine Gäste können sich auf ein reichhaltiges Frühstück freuen, bei dem kein Wunsch offenbleibt. Sei es Zopf, Käse und Konfi oder lieber Rösti mit Spiegelei oder gar eine Obstwähe? Die Bauernfamilien schöpfen aus ihren vollen Gemüsegärten, Hosteten, Feldern und Ställen.

Manchmal tönt im Hintergrund ein «Schwyzerörgeli», manchmal bimmeln Kuhglocken oder es ertönt begeistertes Kindergeschrei vom Spieltraktoren-Rennen. Jede Bauernfamilie empfängt ihre Besucherinnen und Besucher auf ihre eigene Art, mit dem zu ihnen passenden kulinarischen und kulturellen Angebot. Damit wird der Brunch zu einem einmaligen Erlebnis.

Dem Anlass geht ein beträchtlicher Organisationsaufwand voraus, der ohne die zahlreichen Helferinnen und Helfer nicht zu bewältigen wäre. Deshalb ist eine Anmeldung direkt bei den Bauernfamilien wichtig! Möchten Sie auch ein gluschtiges Zmorge auf dem Bauernhof geniessen? Auf www.brunch.ch finden Sie alle Betriebe mit weiteren Informationen und das Brunch Magazin online Brunch Magazin.

Rückfragen: Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleiterin, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGORA, Carine Théraulaz, Coordination du Brunch pour la Romandie, 1000 Lausanne, 021 614 04 74 Unione Contadini Ticinesi, Carolina Pedretti, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.brunch.ch; info@brunch.ch